Pronostico Polissya Zhytomyr-Fiorentina: gli ucraini sono abbonati a questo segno

Polissya Zhytomyr-Fiorentina è un match valido per lo spareggio di accesso alla fase campionato della Conference League e si gioca giovedì alle 20:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per la quarta stagione di fila la Fiorentina tenta l’assalto alla Conference League, con l’obiettivo di annullare la “maledizione” – i viola hanno perso ben due finali nel 2023 e nel 2024 – e provare ad entrare in un’altra dimensione. Nella passata stagione il percorso della squadra allora guidata da Raffaele Palladino si fermò alle semifinali, al termine di un serrato doppio confronto con gli spagnoli del Betis, poi travolti nella finalissima dal Chelsea.

Sulla panchina gigliata oggi non c’è più Palladino, dimessosi dopo un finale di stagione turbolento, in cui era finito pure nel mirino della tifoseria nonostante la qualificazione europea raggiunta in extremis. Al timone della Viola è tornato Stefano Pioli, già allenatore della Fiorentina dal 2017 al 2019 e reduce da un’esperienza non proprio esaltante in Arabia Saudita all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La proprietà è riuscita a tenere i migliori – Kean è rimasto malgrado le sirene arabe – e la speranza dei tifosi viola è che un tecnico esperto come Pioli valorizzi la rosa e faccia fare quel salto di qualità che la piazza attende da diverso tempo. Rispetto a Palladino, dovremmo vedere una Fiorentina molto più offensiva: nelle amichevoli precampionato Pioli ha schierato due punte (Kean e Dzeko) supportate da Gudmundsson, chiamato al riscatto dopo un’annata in cui, tormentato anche dagli infortuni, ha un po’ deluso.

Viola, finora solo spareggi sofferti

In attesa che la rosa venga completata entro la fine del mercato, la Viola ha l’obbligo di staccare il pass per la fase campionato della Conference: nello spareggio affronterà gli ucraini del Polissya Zhytomyr.

Un impegno da non prendere sottogamba, considerato che nei tre precedenti spareggi (Twente, Rapid Vienna e Puskas Akademia) la Fiorentina ha sofferto più del previsto. Un anno fa rischiò addirittura una clamorosa eliminazione contro gli ungheresi, fermati solo da un De Gea monumentale. Il Polissya, attualmente decimo nel campionato ucraino – tre punti in tre partite – ha superato già due turni, eliminando Santa Coloma e Paksi. I biancoverdi vengono tuttavia da tre sconfitte di fila, tra campionato e Conference (indolore quella in coppa, dal momento che gli uomini di Ruslan Rotan avevano vinto 3-0 all’andata).

Come vedere Polissya Zhytomyr-Fiorentina in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Polissya Zhytomyr-Fiorentina è in programma giovedì alle 20:00 alla Futbal Tatran Arena di Presov, in Slovacchia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata a 1.35 su Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.70 su Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Fiorentina nettamente superiore e favorita per la vittoria – si gioca in campo neutro, in Slovacchia – ma i viola sono in un momento particolare della stagione e nelle amichevoli si sono viste luci ed ombre (compresa una sconfitta con degli universitari giapponesi). Non è da escludere, dunque, che il Polissya riesca a segnare almeno una rete: nelle quattro gare europee disputate finora dagli ucraini è sempre uscito fuori il segno “over 2,5”.

Le probabili formazioni di Polissya Zhytomyr-Fiorentina

POLISSYA ZHYTOMYR (4-3-3): Volynets; Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi, Krushynskyi; Andryievski, Babenko, Lednev; Gutsulyak, Filippov, Nazarenko.

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean.

La Fiorentina riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2