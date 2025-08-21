I pronostici di giovedì 21 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 21 agosto, al via gli spareggi anche nelle coppe minori: la Fiorentina debutta in Conference con gli ucraini del Polissya.

Sono entrati nel vivo i turni di qualificazione alle prossime coppe europee. Gli spareggi rappresentano l’ultimo preliminare prima della competizione vera e propria: dopo la due giorni di Champions League oggi tocca ad Europa e Conference. La Fiorentina si appresta a giocare la terza manifestazione continentale per ordine d’importanza per il quarto anno di fila. L’obiettivo della Viola è ovviamente quello di sollevare una coppa che è già sfuggita per un soffio nel 2023 e nel 2024 (due finali consecutive).

La squadra di Stefano Pioli anche stavolta è tra le favorite ma dovrà comunque fare attenzione agli ucraini del Polissya, avversario ampiamente alla portata dei viola. Lo scorso anno, infatti, nello spareggio la Fiorentina rischiò una clamorosa eliminazione contro gli ungheresi della Puskas Akademia: Ranieri e compagni dovrebbero passare in Slovacchia (il Polissya gioca in campo neutro) ma potrebbe non filare tutto liscio. Restando in Conference, sono attese le vittorie di Shakhtar Donetsk, Santa Clara e Rayo Vallecano: retrocessi dall’Europa League, gli ucraini hanno buone possibilità di battere il Servette; stesso discorso per i portoghesi, impegnati con gli irlandesi dello Shamrock Rovers, e gli spagnoli, una cui goleada in Bielorussia con il Neman Grodno non sorprenderebbe.

I pronostici sulle altre partite

In Europa League invece il Malmo va a caccia di riscatto con i cechi del Sigma Olomouc: dopo l’eliminazione nel derby scandinavo con i danesi del Copenaghen, il club svedese dovrebbe imporsi su una squadra che torna a giocare in Europa dopo quasi dieci anni di assenza. Prevediamo infine un elevato numero di reti in Midtjylland-KuPS, Breidablik-Virtus, Losanna-Besiktas, Gyor-Rapid Vienna e Zrinjski Mostar-Utrecht.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Shakhtar Donetsk-Servette, Conference League, ore 20:00

Vincenti

MALMO (in Malmo-Sigma Olomouc, Europa League, ore 19:00)

(in Malmo-Sigma Olomouc, ore 19:00) FIORENTINA (in Polissya Zhytomyr-Fiorentina, Conference League, ore 20:00)

(in Polissya Zhytomyr-Fiorentina, ore 20:00) SANTA CLARA (in Santa Clara-Shamrock Rovers, Conference League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Midtjylland-KuPS , Europa League, ore 18:30

, Europa League, ore 18:30 Breidablik-Virtus , Conference League, ore 20:00

, Conference League, ore 20:00 Nemand Grodno-Rayo Vallecano, Conference League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Gyor-Rapid Vienna , Conference League, ore 19:00

, Conference League, ore 19:00 Losanna-Besiktas , Conference League, ore 20:15

, Conference League, ore 20:15 Zrinjski Mostar-Utrecht, Europa League, ore 20:00

Comparazione quota totale (gol + over): 10,79; 10,55 SNAI; 10,79 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1X + GOL in Hamrun Spartans-RFS Riga, Conference League, ore 19:00