Pronostico Fenerbahçe-Benfica, la tensione si taglia a fette: Mou fa all-in

Fenerbahçe-Benfica è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Gli spareggi di Champions League regalano una sfida da urlo, tra quella che è ormai un’habitué della massima competizione continentale, il Benfica, ed una che invece non vede l’ora di rimetterci piede, avendolo fatto l’ultima volta addirittura sedici anni fa, il Fenerbahçe. I turchi, per tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie, stanno investendo tanto. Dallo scorso anno sulla panchina siede José Mourinho e nelle ultime sessioni di mercato sono arrivati elementi del calibro di Skriniar, Amrabat, Semedo, En-Nesyri, Brown e Duran.

Il Fenerbahçe ha già superato un ostacolo non indifferente in queste qualificazioni: il Feyenoord, ribaltato nella gara di ritorno a Istanbul dopo aver perso 2-1 in Olanda.

I quattro clean sheet del Benfica

Una notte magica per i tifosi gialloblù, con la squadra di Mourinho capace di rifilare 5 reti (è finita 5-2) ad un avversario che solo pochi mesi fa aveva estromesso il Milan nella fase ad eliminazione diretta di questa competizione. Le energie profuse nel match di coppa però hanno un po’ svuotato il serbatoio: il Fenerbahçe sabato scorso nell’esordio in campionato si è dovuto accontentare di un pareggio a reti bianche con il Goztepe, partita terminata con ben due espulsi. Per il Benfica, invece, tutto facile nel terzo turno di qualificazione contro il Nizza, battuto comodamente 2-0 all’andata e 2-0 al ritorno. In patria i biancorossi finora non hanno sbagliato un colpo. Si sono aggiudicati la Supercoppa alzando il trofeo in faccia ai cugini dello Sporting e nella prima di campionato si sono imposti di misura sull’Estrela Amadora grazie ad un rigore di Pavlidis. Gli uomini di Bruno Lage stanno brillando principalmente nella propria metà campo: neanche un gol subito in quattro partite ufficiali.

Mourinho dovrà fare a meno di Tosun e Becao, infortunati, ma in attacco schiererà l’artiglieria pesante: spazio alla coppia formata da Duran ed En-Nesyri. Dall’altro lato, Lage si affiderà al solito 4-4-2 con il tandem Pavlidis-Ivanovic a guidare il reparto offensivo. A centrocampo c’è Rios, a lungo inseguito dalla Roma nel mercato in corso.

Come vedere Fenerbahçe-Benfica in streaming

La sfida tra Fenerbahçe e Benfica è in programma mercoledì alle 21:00. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.50 su Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.58 su Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Il pronostico

Le due squadre si sono affrontate lo scorso luglio in amichevole: in quell’occasione furono i lusitani ad avere la meglio al termine di una gara pirotecnica terminata 3-2. I gol non dovrebbero mancare neppure stavolta: le ripartenze del Fenerbahçe, che davanti al proprio pubblico ha una marcia in più come ha dimostrato la sfida di una settimana fa con il Feyenoord, creeranno non pochi problemi alla retroguardia portoghese. Almeno una rete per parte in una sfida in cui è probabile che la squadra di Mourinho riuscirà ad evitare la sconfitta: fondamentale, per il Fenerbahçe, tenere viva la qualificazione in vista del ritorno tra una settimana a Lisbona.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Benfica

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egribayat; Muldur, Skirniar, Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Fred, Brown; Szymanski; Duran, En-Nesyri.

BENFICA (4-4-2): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Dedic; Schjelderup, Barrenechea, Rios, Aursnes; Pavlidis, Ivanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1