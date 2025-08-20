Pronostico Celtic-Kairat Almaty: qualificazione ipotecata in Scozia

Celtic-Kairat Almaty è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tra una settimana il Celtic dovrà affrontare una trasferta molto lontana. Sono oltre 5mila, infatti, i chilometri che separano Glasgow da Almaty, dove gioca il Kairat, autentica rivelazione di queste qualificazioni. Gli scozzesi cercheranno dunque di chiudere i conti già al Celtic Park, per evitare poi di giocarsi il tutto per tutto in Kazakistan in una trasferta che, soprattutto per motivi logistici, potrebbe celare qualche insidia.

I biancoverdi sono una delle squadre che non ha dovuto affrontare alcun turno di qualificazione: l’avventura in Champions League degli uomini di Brendan Rodgers infatti inizia dagli spareggi. I campioni di Scozia hanno vinto tutte e tre le gare disputate finora in patria: due in campionato (St. Mirren e Aberdeen) e una nella coppa nazionale (4-1 al Falkirk).

Un ottimo inizio, anche se le avvisaglie c’erano state durante le amichevoli con le vittorie altisonanti ai danni di Sporting e Newcastle. Ovviamente il divario nei confronti del Kairat è netto: la “favola” kazaka dovrebbe terminare negli spareggi, sebbene la squadra di Rafael Urazbakhtin abbia già in tasca la qualificazione alla fase campionato di Europa League, dove retrocederebbe in caso di eliminazione. Il Kairat nella sua storia ha giocato solo una volta la fase finale di una competizione europea: fu nella prima edizione della Conference League (2021-2022), quando arrivò ultimo nel proprio girone. Il club kazako ha già superato tre turni, facendo fuori Olimpia Lubiana, KuPS e Slovan Bratislava, quest’ultimo arresosi dopo i calci di rigore. Il fatto che il suo campionato sia in corso di svolgimento – il Kairat è primo a pari punti con l’Astana – è stato forse un vantaggio non indifferente.

Come vedere Celtic-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming

La sfida Celtic-Kairat Almaty è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Stavolta il Kairat Almaty potrà poco contro una squadra nettamente più forte come il Celtic, che di solito dà il massimo davanti ai propri tifosi: immaginiamo un ampio successo da parte degli scozzesi, con uno scarto di almeno tre gol.

Le probabili formazioni di Celtic-Kairat Almaty

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Nygren, Idah, Maeda.

KAIRAT ALMATY (4-3-3): Zarutskiy; Tapalov, Sorokin, Martynovich, Luis Mata; Glazer, Gromyko, Arad; Satpaev, Edmilson Santos, Jorginho.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0