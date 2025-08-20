Pronostico Basilea-Copenaghen: nessun gol subito in quattro partite

Basilea-Copenaghen è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il ritorno sul gradino più alto del podio del campionato svizzero – non accadeva addirittura dalla stagione ’16-’17 – ha permesso al Basilea di bypassare i turni di qualificazione alla prossima Champions League e di entrare in gioco direttamente agli spareggi finali, ultima tappa prima della fase campionato. Pur non dovendo far fronte – finora – ad impegni infrasettimanali, gli uomini di Ludovic Magnin non hanno iniziato la campagna di difesa del titolo con il piede giusto: in quattro gare di campionato sono arrivate due vittorie ma anche due sconfitte (entrambe in trasferta).

Shaqiri e compagni nell’ultimo match di Swiss Super League hanno perso 3-1 a Lugano: un capitombolo che però non ha lasciato strascichi, visto che nel fine settimana hanno travolto 6-1 il Biel-Bienne nella sfida valida per la Schweizer Cup.

Nello spareggio il Basilea dovrà vedersela con il Copenaghen, che a differenza degli elvetici ha già giocato quattro gare di preliminari: i danesi si sono imposti prima sui kosovari del Drita, poi hanno avuto la meglio nel “derby” scandinavo con gli svedesi del Malmo, annichiliti 5-0 dopo aver pareggiato 0-0 all’andata in Svezia. Anche in Danimarca il campionato è iniziato da qualche settimana: il Copenaghen è attualmente primo in classifica insieme al Brondby (12 punti in 5 giornate), con l’unica sconfitta stagionale arrivata in casa contro l’AGF in un rocambolesco 3-2. In Champions, invece, la squadra di Jacob Neestrup è stata perfetta dal punto di vista difensivo, non subendo neppure un gol in quattro partite.

Come vedere Basilea-Copenaghen in diretta tv e in streaming

La sfida Basilea-Copenaghen è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.35 su Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Entrambe le squadre vantano una certa esperienza nei preliminari, arrivando spesso a giocare la fase a gironi (oggi fase campionato). Si profila una gara molto equilibrata, con il Copenaghen che proverà a tenere vivi i giochi qualificazione in vista del ritorno: toccherà al Basilea fare la partita ma bucare la difesa danese non sarà semplicissimo. Ci aspettiamo una gara da meno di quattro gol complessivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Basilea-Copenaghen

BASILEA (4-5-1): Hitz; Schmid, Vujo, Adjetei, Tsunemoto; Leroy, Metinho, Otele, Shaqiri, Traoré; Ajeti.

COPENAGHEN (4-5-1): Kotarski; Lopez, Hatzidiakos, Pereira, Uescas; Robert, Elyounoussi, Lerager, Mattsson, Larsson; Cornelius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1