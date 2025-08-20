I pronostici di mercoledì 20 agosto: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 20 agosto, si giocano le restanti gare d’andata degli spareggi di qualificazione alla prossima Champions League: occhi puntati su Istanbul.

Si chiude la due giorni degli spareggi di Champions League ed il piatto forte della serata è certamente la sfida tra Fenerbahçe e Benfica: solo una delle due parteciperà alla prossima edizione della manifestazione continentale più importante e la squadra di José Mourinho, dopo aver fatto fuori il Feyenoord, sogna un altro scalpo illustre come quello del club portoghese, ormai una presenza fissa nella coppa dalle grandi orecchie.

In Turchia il Fenerbahçe sembra avere qualche chance in più: i gialloblù cercheranno di far male al Benfica con le ripartenze ed è assai probabile che andranno a segno entrambe almeno in un’occasione in una sfida da più di due reti complessive. Non dovrebbe avere problemi invece il Celtic davanti al proprio pubblico contro la rivelazione Kairat: i kazaki, che hanno già fatto l’impresa superando ben tre turni di qualificazione, difficilmente eviteranno la goleada al Celtic Park. Si profila grande equilibrio in Basilea-Copenaghen: i danesi nelle quattro partite disputate finora non hanno subito neppure un gol e cercheranno di strappare un risultato positivo in terra elvetica. Proverà infine a sfruttare il fattore campo il Bodo/Glimt, leggermente favorito sullo Sturm Graz in una gara che dovrebbe regalare almeno tre gol.

I pronostici sulle altre partite

Protagonista anche la League One, la terza serie del sistema calcistico inglese: il Bolton ha buone possibilità di avere la meglio sul Reading dopo i due risultati positivi con Plymouth e Barnsley. Spostandoci in Sudamerica, invece, nella notte si continua a giocare in Copa Libertadores e Copa Sudamericana: attese le vittorie di Estudiantes e Universidad Catolica. Occhi puntati anche sulla sfida di Leagues Cup tra l’Inter Miami di Messi e i messicani del Tigres: previsti almeno tre gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Celtic-Kairat, Champions League, ore 21:00

Vincenti

BOLTON (in Bolton-Reading, League One, ore 21:00)

(in Bolton-Reading, ore 21:00) ESTUDIANTES (in Estudiantes-Cerro Porteno, Copa Libertadores, ore 00:00)

(in Estudiantes-Cerro Porteno, ore 00:00) UNIVERSIDAD CATOLICA (in Universidad Catolica-Alianza Lima, Copa Sudamericana, ore 02:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo/Glimt-Sturm Graz , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Inter Miami-Tigres, Leagues Cup, ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fenerbahçe-Benfica , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Cienciano-Bolivar, Copa Sudamericana, ore 00:00

Comparazione quota totale (gol + over): 5,12; 5,32 SNAI; 5,12 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Basilea-Copenaghen, Champions League, ore 21:00