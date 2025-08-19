Pronostico Stella Rossa-Pafos: sono imbattuti da 17 partite

Stella Rossa-Pafos è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Stella Rossa ha già giocato la fase campionato della Champions League, che ha debuttato ufficialmente nella passata stagione in seguito alla riforma decisa dalla Uefa. I serbi, peraltro, pur mancando la qualificazione agli ottavi non hanno demeritato, arrivando ventinovesimi ed ottenendo due vittorie (Young Boys e Stoccarda). Il loro obiettivo, adesso, è tornarci: hanno già superato due turni di qualificazioni, rifilando un complessivo 6-1 ai gibilterrini del Lincoln Red Imps ed eliminando i temibili polacchi del Lech Poznan, battuti 3-1 all’andata (al ritorno, a Belgrado, è terminata 1-1).

Il pareggio con il Lech è stato l’unico in mezzo a tante vittorie: in campionato infatti la Stella Rossa ne ha vinte quattro su quattro ed è a punteggio pieno insieme ai rivali cittadini del Partizan. Gli uomini di Vladan Milojevic non perdono da 15 partite in tutte le competizioni ed in casa vantano una lunghissima imbattibilità: 17 i match casalinghi senza sconfitte. Un dato di cui il Pafos, la grande sorpresa di questi preliminari, dovrà in qualche modo tenere conto. Per i ciprioti, in realtà, è già un successo essere giunti sino a qui, considerando che prima dello scorso anno non avevano mai partecipato ad una competizione Uefa: la Champions sarebbe la giusta ricompensa per un club che sta portando avanti questo ambizioso progetto da diversi anni, crescendo stagione dopo stagione. Nonostante il campionato cipriota non sia neppure cominciato, la squadra di Juan Carlos Carcedo è imbattuta da sette partite e finora nelle qualificazioni si è sbarazzata del Maccabi Tel Aviv e della Dinamo Kiev, incassando a malapena un gol in quattro partite.

Come vedere Stella Rossa-Pafos in diretta tv e in streaming

La sfida tra Stella Rossa e Pafos è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria della Stella Rossa è quotata a 1.52 su Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 2.10 su Lottomatica e a 2.15 su Snai.

Il pronostico

La lunga imbattibilità casalinga suggerisce di dare fiducia alla Stella Rossa ma il Pafos sarà un ostacolo molto duro da superare per i serbi: i ciprioti hanno una buona organizzazione difensiva e la sensazione è che riescano a limitare i danni del fortino biancorosso del Marakana. Il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Pafos

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Matheus; Seol, Veljkovic, Lekovic, Tiknizyan; Elsnik, Kostov; Milson, Duarte, Olayinka; Ndiaye.

PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Tankovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0