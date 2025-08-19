Pronostico Real Madrid-Osasuna: non mancano le insidie per i Blancos

Real Madrid-Osasuna è una partita valida per la prima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Esordio nella Liga per il Real Madrid di Xabi Alonso, la cui avventura al timone del club più titolato del mondo è iniziata ufficialmente lo scorso giugno nel Mondiale per Club, per i Blancos terminato con la debacle in semifinale con i campioni d’Europa del PSG (4-0). Mbappé e compagni, giocoforza, hanno ripreso ad allenarsi in ritardo come tutte le altre squadre che hanno preso parte alla kermesse statunitense: l’unica amichevole che li ha visti protagonisti è stata quella con gli austriaci del Tirol, travolti 4-0 (2 gol Mbappé, Rodrygo e Militao).

Alonso, reduce dalle annate gloriose al Bayer Leverkusen in Bundesliga, raccoglie una eredità pesantissima: il suo predecessore è niente meno che Carlo Ancelotti, che nella sua seconda esperienza madrilena – oltre a due Champions League – ha vinto praticamente tutto ciò che c’era da vincere.

Xabi Alonso senza Bellingham e Camavinga

Al tecnico basco però viene chiesta una certa discontinuità rispetto al passato: trasferire le sue idee (intensità, pressing offensivo, soprattutto corsa) e farlo in tempi brevi non sarà semplice, anche se nel Mondiale per Club si è già intravisto qualcosa.

L’obiettivo è fare meglio rispetto alla stagione precedente, in cui il Barcellona ha avuto la meglio su tutti i fronti, lasciando il Real Madrid con un pugno di mosche in mano. Sarà importante, dunque, partire con il piede giusto, rispondendo al Barça che si è già portato a +3 in classifica: al “Bernabeu” c’è l’Osasuna, nono nell’ultima Liga. I Navarri si sono affidati all’italiano Alessio Lisci, tecnico che ha sfiorato la promozione in massima serie con il Mirandés lo scorso giugno: in attacco la certezza è il croato Budimir, pronto a trascinare ancora i rossoblù con i suoi gol. Nel Real Madrid non ci saranno Rudiger (squalificato), Camavinga e Bellingham: quest’ultimo si è operato e non tornerà prima di ottobre.

Come vedere Real Madrid-Osasuna in diretta tv e streaming

Il pronostico

I giocatori dell’Osasuna hanno più minuti nelle gambe rispetto al Real Madrid e non sarebbe una sorpresa se riuscissero a creare qualche grattacapo ai Blancos. Prevediamo almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Osasuna

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militâo, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius Jr.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torró, Moncayola, Oroz; Barja, Budimir, Moi Gomez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1