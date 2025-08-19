Pronostico Rangers-Club Brugge: fattore campo di nuovo decisivo

Rangers-Club Brugge è uno spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Rangers e Club Brugge sono a un passo da uno degli obiettivi stagionali: la qualificazione alla fase campionato della prossima Champions League, che oltre a una questione di prestigio sarebbe ossigeno puro per le rispettive casse, dal momento che principale competizione continentale è diventata sempre più ricca.

Il percorso degli scozzesi è partito da molto lontano: hanno già dovuto superare due ostacoli non indifferenti, Panathinaikos e Viktoria Plzen, entrambi eliminati grazie al “fattore casalingo”. Ad Ibrox, come al solito, non si passa: i greci si sono arresi 2-0, mentre i cechi sono stati travolti 3-0.

I Rangers zoppicano in campionato

Due vittorie roboanti che hanno sostanzialmente consentito ai Rangers di ipotecare il passaggio del turno. Gli impegni europei, però, hanno distratto il club di Glasgow: in campionato la partenza non è stata eccezionale, con gli uomini guidati dall’ex allenatore del Southampton Russell Martin che hanno raccolto solo due pareggi finora, nelle sfide con Motherwell e Dundee.

In patria l’unico successo l’hanno conquistato nello scorso fine settimana, battendo 4-2 l’Alloa Athletic nel turno di coppa nazionale. Il Club Brugge, invece, è reduce dal successo per 1-0 in casa dello Zulte Waregem: si tratta della terza affermazione per i nerazzurri nella Pro League belga, giunta già alla quarta giornata. In Champions la squadra di Nicky Hayen ha iniziato dal terzo turno, prendendosi lo scalpo del più quotato Salisburgo: dopo aver vinto di misura all’andata in Austria, il Club Brugge ha rischiato la “remuntada” al ritorno ma i gol del nuovo acquisto Forbs e di Vanaken negli ultimi 10 minuti hanno rimesso le cose a posto (3-2).

Per quantro riguarda le probabili formazioni, Martin punta su Gassama (4 gol nelle qualificazioni) e confida di recuperare l’ex Cremonese Dessers, mentre nel Club Brugge non dovrebbero essere a disposizione né Ordonez (a un passo dalla cessione, sarebbe l’ennesima dell’estate) né Skoras, alle prese con un infortunio.

Come vedere Rangers-Club Brugge in diretta tv e in streaming

La sfida tra Rangers e Club Brugge è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.52 su Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.55 su Lottomatica e su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ironia della sorte, le due squadre si sono affrontate lo scorso 6 luglio in amichevole: finì 2-2, con i Rangers che recuperarono due gol di svantaggio nel secondo tempo. La sensazione è che il Club Brugge riesca nuovamente a perforare una difesa, quella scozzese, apparsa tutt’altro che impenetrabile, ma con ogni probabilità la squadra di Russell Martin eviterà la sconfitta nel suo “fortino”, dove ha vinto ben 18 delle ultime 29 partite casalinghe nei preliminari di Champions League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Rangers-Club Brugge

RANGERS (4-3-3): Butland; Tavernier, Djiga, Souttar, Aarons; Diomande, Cameron, Raskin; Antman, Dessers, Gassama.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Spileers, Meijer; Reis, Onyedika; Forbs, Vanaken, Tzolis; Vermant.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1