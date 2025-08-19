I pronostici di martedì 19 agosto: Champions League e Liga

I pronostici di martedì 19 agosto, il Real Madrid di Xabi Alonso chiude il programma della prima giornata del massimo campionato spagnolo.

Esordio nella Liga per il Real Madrid di Xabi Alonso, la cui avventura al timone del club più titolato del mondo è iniziata ufficialmente lo scorso giugno nel Mondiale per Club, per i Blancos chiusosi con la debacle in semifinale contro i campioni d’Europa del PSG (4-0). Mbappé e compagni, giocoforza, hanno ripreso ad allenarsi in ritardo come tutte le altre squadre che hanno preso parte alla kermesse statunitense: l’unica amichevole che li ha visti protagonisti è stata quella con gli austriaci del Tirol, annichilito 4-0 (2 gol Mbappé, Rodrygo e Militao) nello scorso fine settimana.

I giocatori dell’Osasuna, primo avversario delle Merengues nella Liga 2025-26, hanno dunque molti più minuti nelle gambe rispetto al Real Madrid e non sarebbe una sorpresa se riuscissero a creare qualche grattacapo agli uomini di Alonso in una gara da almeno tre gol complessivi. Le emozioni non dovrebbero mancare neppure nella sfida tra Rangers e Club Brugge, valida per l’andata dello spareggio di accesso alla fase campionato della Champions League: gli scozzesi come al solito sfrutteranno il fattore campo ma stavolta sarà più complicato tenere la porta inviolata contro i belgi, ispiratissimi in fase offensiva nel turno precedente con il Salisburgo.

I pronostici sulle altre partite

Nell’altro spareggio di Champions League la Stella Rossa è favorita sui ciprioti del Pafos, mentre nella notte gli argentini dell’Huracan hanno buone probabilità di imporsi sull’Once Caldas in Copa Sudamericana. Per chi va a caccia di gol, può considerare le serie minori inglesi: il segno “over 2.5” potrebbe uscire in Newport-Salford e in Peterborough-Wigan, valide rispettivamente per la League Two e per la League One.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Real Madrid-Osasuna, Liga, ore 21:00

Vincenti

LUTON TOWN (in Luton Town-Wigan, League One, ore 20:45)

(in Luton Town-Wigan, ore 20:45) STELLA ROSSA (in Stella Rossa-Pafos, Champions League, ore 21:00)

(in Stella Rossa-Pafos, ore 21:00) HURACAN (in Huracan-Once Caldas, Copa Sudamericana, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Esbjerg-Aalborg , Betinia Liga, ore 19:00

, Betinia Liga, ore 19:00 Newport-Salford , League Two, ore 20:30

, League Two, ore 20:30 Peterborough-Barnsley, League One, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lyn-Egersund , Obos-Ligaen, ore 19:00

, Obos-Ligaen, ore 19:00 Huddersfield-Doncaster , League One, ore 20:45

, League One, ore 20:45 Rangers-Club Brugge, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 17,11; 16,89 SNAI; 17,11 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + UNDER 2,5 in Ferencvaros-Qarabag, Champions League, ore 21:00