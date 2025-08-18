Pronostico Elche-Betis, tra cessioni e assenze: esordio complicato

Elche-Betis è una partita valida per la prima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Betis è a caccia di conferme dopo una stagione che l’ha visto sfiorare un titolo europeo: i biancoverdi hanno raggiunto la finale di Conference League, arrendendosi ad un Chelsea nettamente più forte. Anche in campionato la squadra di Manuel Pellegrini ha fatto il suo, arrivando sesta e qualificandosi per l’Europa League. L’esperto tecnico argentino è stato confermato ma la rosa appare meno competitiva rispetto a quella dello scorso anno a causa delle numerose cessioni.

Non ci sono più Jesus Rodriguez, Cardoso – ceduti rispettivamente a Como e Atletico Madrid – e soprattutto il brasiliano Antony, che era arrivato dal Manchester United nell’ultimo mercato invernale ed aveva ritrovato quella continuità di rendimento che gli era mancata dai tempi dell’Ajax. Inoltre Pellegrini non avrà Isco, il giocatore in assoluto più talentuoso nonostante l’età non più giovanissima, almeno fino a novembre (l’ex Real si è fratturato il perone). Nelle ultime due amichevoli il Betis ha perso contro Como (2-3) e Malaga (3-1), due risultati che preoccupano un po’ in vista dell’esordio in campionato in casa del neopromosso Elche. Gli uomini di Eder Sarabia sono arrivati secondi nell’ultimo campionato di Segunda Division dietro al Levante, collezionando 77 punti e conquistando la promozione senza dover passare dai playoff. Il purgatorio nella serie cadetta è durato dunque soltanto due anni per un club che dovrà cercare di non finire subito al piano di sotto.

Come vedere Elche-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Betis, valida per la prima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.85 su Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.65 su Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Tanti assenti in casa Betis: olter a Isco mancheranno pure Abde, Llorente e Roca. Non sarà facile, pertanto, affrontare una neopromossa che ha grande entusiasmo e che molto probabilmente riuscirà a strappare almeno un punto. Quasi certamente i padroni di casa troveranno la via del gol in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Elche-Betis

ELCHE (4-5-1): Dituro; Álvaro Núñez, Bigas, Affengruber, Petrot; Josan, Febas, Aguado, Mendoza, Valera; Álvaro Rodríguez

BETIS (4-2-3-1): Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Fornals, Altimira; Pablo García, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1