I pronostici di lunedì 18 agosto: Coppa Italia, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 18 agosto, si conclude il programma dei trentaduesimi della coppa nazionale: in campo Torino e Udinese.

Si concludono oggi i trentaduesimi di Coppa Italia, spalmati su più giorni. Tre le squadre di Serie A in campo: il Torino e l’Udinese, in vista dei rispettivi esordi in campionato – si parte nel prossimo fine settimana – con Inter e Verona, cercheranno di ben figurare contro due formazioni che militano nella serie cadetta, Modena e Carrarese. Siamo in pieno agosto e le sorprese restano sempre dietro l’angolo ma sia granata che friulani non dovrebbero commettere passi falsi, staccando il pass per il turno successivo.

In Portogallo c’è il posticipo della seconda giornata di campionato tra Gil Vicente e Porto: i Dragoes all’esordio hanno annichilito 3-0 il Vitoria Guimaraes regalando ottime sensazioni ed hanno buone possibilità di conquistare il loro primo successo esterno. In Germania invece proseguono i primi turni di Coppa di Germania: oggi tocca al Borussia Dortmund, ospita di una squadra di terza divisione, il RW Essen, che con ogni probabilità non riuscirà a limitare i danni con i gialloneri, nettamente superiori sotto tutti i punti di vista.

I pronostici sulle altre partite

Un altro club di Bundesliga impegnato in Coppa di Germania è il Mainz: qualificazione alla portata ma la sfida con la Dynamo Dresda potrebbe non essere una passeggiata per i biancorossi. Almeno un gol per parte nel posticipo di Premier League tra il neopromosso Leeds e l’Everton – i Toffees sono apparsi un po’ vulnerabili dietro nel precampionato – ma dovrebbero garantire emozioni pure i due match di Veikkausliiga e Superligaen Jaro-SJK e Odense-AGF.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 2,5 in RW Essen-Borussia Dortmund, Coppa di Germania, ore 20:45

Vincenti

UDINESE (in Udinese-Carrarese, Coppa Italia, ore 20:45)

(in Udinese-Carrarese, ore 20:45) TORINO (in Torino-Modena, Coppa Italia , ore 21:15)

(in Torino-Modena, Coppa Italia ore 21:15) PORTO (in Gil Vicente-Porto, Liga Portugal, ore 21:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Dynamo Dresda-Mainz , Coppa di Germania, ore 18:00

, Coppa di Germania, ore 18:00 Jaro-SJK, Veikkausliiga, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Odense-AGF , Superligaen, ore 19:00

, Superligaen, ore 19:00 Leeds-Everton, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 6,55; 6,82 SNAI; 6,55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Elche-Betis, Liga, ore 21:00