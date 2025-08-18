I pronostici di lunedì 18 agosto: Coppa Italia, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 18 agosto, si conclude il programma dei trentaduesimi della coppa nazionale: in campo Torino e Udinese. 

Si concludono oggi i trentaduesimi di Coppa Italia, spalmati su più giorni. Tre le squadre di Serie A in campo: il Torino e l’Udinese, in vista dei rispettivi esordi in campionato – si parte nel prossimo fine settimana – con Inter e Verona, cercheranno di ben figurare contro due formazioni che militano nella serie cadetta, Modena e Carrarese. Siamo in pieno agosto e le sorprese restano sempre dietro l’angolo ma sia granata che friulani non dovrebbero commettere passi falsi, staccando il pass per il turno successivo.

Baroni, tecnico del Torino
I pronostici di lunedì 18 agosto: Coppa Italia, Premier League e Liga (Ansa) – Ilveggente.it

In Portogallo c’è il posticipo della seconda giornata di campionato tra Gil Vicente e Porto: i Dragoes all’esordio hanno annichilito 3-0 il Vitoria Guimaraes regalando ottime sensazioni ed hanno buone possibilità di conquistare il loro primo successo esterno. In Germania invece proseguono i primi turni di Coppa di Germania: oggi tocca al Borussia Dortmund, ospita di una squadra di terza divisione, il RW Essen, che con ogni probabilità non riuscirà a limitare i danni con i gialloneri, nettamente superiori sotto tutti i punti di vista.

I pronostici sulle altre partite

Un altro club di Bundesliga impegnato in Coppa di Germania è il Mainz: qualificazione alla portata ma la sfida con la Dynamo Dresda potrebbe non essere una passeggiata per i biancorossi. Almeno un gol per parte nel posticipo di Premier League tra il neopromosso Leeds e l’Everton – i Toffees sono apparsi un po’ vulnerabili dietro nel precampionato – ma dovrebbero garantire emozioni pure i due match di Veikkausliiga e Superligaen Jaro-SJK e Odense-AGF.

Pronostici: la scelta del Veggente

2 + OVER 2,5 in RW Essen-Borussia Dortmund, Coppa di Germania, ore 20:45

Vincenti

  • UDINESE (in Udinese-Carrarese, Coppa Italia, ore 20:45)
  • TORINO (in Torino-Modena, Coppa Italia, ore 21:15)
  • PORTO (in Gil Vicente-Porto, Liga Portugal, ore 21:15)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Dynamo Dresda-Mainz, Coppa di Germania, ore 18:00
  • Jaro-SJK, Veikkausliiga, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Odense-AGF, Superligaen, ore 19:00
  • Leeds-Everton, Premier League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 6,55; 6,82 SNAI; 6,55 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Elche-Betis, Liga, ore 21:00

