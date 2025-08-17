Pronostico Espanyol-Atletico Madrid: non ci riescono da più di tre anni

Espanyol-Atletico Madrid è una partita della prima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ad oggi, in Spagna, è l’Atletico Madrid la squadra che ha speso più soldi nel mercato in corso. L’intenzione di Diego Simeone era quella di ripartire con una rosa quasi completamente rinnovata e la società l’ha accontentato, portando nella capitale spagnola tanti nuovi volti, dall’ex Atalanta Ruggeri ad Alex Baena, passando per i vari Cardoso, Raspadori, Hancko e Thiago Almada. Ovviamente sono state parecchie anche le uscite: il “Cholo” ha salutato Witsel, De Paul, Lemar, Samuel Lino, Riquelme e Correa. Una sorta di rivoluzione, insomma, per far sì che i Colchoneros possano tornare a dire la loro e rompere il duopolio Barcellona-Real.

Dal Mondiale per Club, terminato con una mesta eliminazione nella fase a gironi, l’Atletico ha disputato solo 2 amichevoli: una persa con il Porto (1-0) e una vinta con il Newcastle (0-2), castigato dai gol di Griezmann e Julian Alvarez. La squadra di Simeone contro i Magpies ha dato l’impressione di essere pronta per l’esordio in campionato con l’Espanyol, a Barcellona.

I catalani nella passata stagione sono riusciti a mantenere la categoria, non con poche difficoltà – il calo avuto nelle ultime settimane stava rischiando di compromettere tutto – e puntano nuovamente a rimanere in massima serie. Quattro le amichevoli giocate dagli uomini di Manolo Gonzalez: tre vittorie e un pareggio (anche loro hanno sfidato il Newcastle, pareggiando 2-2). In porta non c’è più Joan Garcia, passato ai rivali cittadini del Barcellona dopo il pagamento della clausola da parte dei blaugrana, ma il club ha acquistato a titolo definitivo l’attaccante Roberto Fernandez, che ha fatto benissimo durante il prestito lo scorso anno.

Come vedere Espanyol-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Espanyol-Atletico Madrid, valida per la prima giornata della Liga, è in programma domenica alle 21:30.

Il pronostico

L’Atletico Madrid non batte l’Espanyol da aprile 2022 e non vince a Barcellona da settembre 2021: qualcosa vorrà pur dire, sebbene i Colchoneros siano una squadra profondamente rinnovata rispetto al passato – in attacco c’è più qualità – e partano logicamente favoriti. La sensazione è che i catalani non si arrenderanno facilmente: un loro gol non è utopia.

Le probabili formazioni di Espanyol-Atletico Madrid

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Rubio, Romero; Sanchez, Lozano, Exposito, Roca; Roberto Fernandez, Javi Puado.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Barrios, Johnny Cardoso; Simeone, Baena, Thiago Almada; Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2