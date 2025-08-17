I pronostici di domenica 17 agosto: Coppa Italia, Premier Ligue, Liga, Ligue 1

I pronostici di domenica 17 agosto, prima uscita ufficiale per il Milan di Massimiliano Allegri: a San Siro arriva il Bari. Subito un big match in Inghilterra.

Il Milan nello scorso campionato non è riuscito a chiudere tra le prime sette, piazzamento che tra le altre cose gli avrebbe permesso di evitare il fastidioso turno agostano di Coppa Italia. Ad una settimana dal debutto in Serie A, dunque, la squadra di Massimiliano Allegri giocherà il suo primo match ufficiale: a San Siro è di scena il Bari, formazione che milita in cadetteria.

L’allenatore livornese, che torna in pista dopo un anno sabbatico, sembra essere già entrato in sintonia con la maggior parte dei giocatori e, con una rosa rinnovata – centrocampo completamente nuovo con il trio Modric-Jashari-Ricci – vuole iniziare con il piede giusto in vista dell’esordio in campionato con la Cremonese.

La vittoria dovrebbe arrivare senza problemi con i pugliesi ed è assai probabile che il Diavolo riesca a tenere pure la porta inviolata, uno dei marchi di fabbrica di Allegri, che ha subito “messo mano” alla fase difensiva. Con ogni probabilità non ci saranno sorprese neppure in Parma-Pescara: i ducali, nonostante le numerose cessioni, non sbaglieranno contro una squadra di categoria inferiore. In Liga, invece, vittoria alla portata per l’Athletic Bilbao, impegnato contro un Siviglia che deve fare i conti con una rosa ridotta all’osso tra mancati tesseramenti e infortuni vari.

I pronostici sulle altre partite

In Ligue 1 debutta il PSG, che in settimana si è aggiudicato la Supercoppa Europea ai rigori con il Tottenham: i campioni d’Europa dovrebbero ottenere una vittoria comoda in casa del Nantes, apparso in difficoltà nelle amichevoli precampionato. In Premier League occhi puntati, infine, sul big match tra Manchester United e Arsenal: Gunners più avanti rispetto ai Red Devils, ma i gol non dovrebbero mancare nella sfida in programma ad Old Trafford.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL + OVER 2,5 in Go Ahead Eagles-Ajax, Eredivisie, ore 12:15

Vincenti

PARMA (in Parma-Pescara, Coppa Italia, ore 18:30)

(in Parma-Pescara, ore 18:30) ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Siviglia, Liga , ore 19:30)

(in Athletic Bilbao-Siviglia, Liga ore 19:30) MILAN (in Milan-Bari, Coppa Italia, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Chelsea-Crystal Palace , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Halle-Augsburg , Coppa di Germania, ore 18:00

, Coppa di Germania, ore 18:00 Nantes-PSG, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sparta Rotterdam-Utrecht , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 Kristiansund-Sandefjord , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Manchester United-Arsenal, Premier League, ore 17:30

Il “clamoroso”

• 1 + UNDER 2.5 in Celta Vigo-Getafe, Liga, ore 17:00