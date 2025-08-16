Pronostico Manchester United-Arsenal: la difesa traballa ancora

Manchester United-Arsenal è una partita della prima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si gioca a Old Trafford il primo big match della Premier League 2025-26, anche se il Manchester United da un po’ di tempo non sta rendendo giustizia al suo status di “grande” del campionato inglese, palmarés a parte. I Red Devils, infatti, sono reduci da una delle peggiori stagioni di sempre, chiusa al quindicesimo posto: non sono riusciti ad “addolcirla” neppure con la vittoria dell’Europa League, arrendendosi al Tottenham nella finale tutta inglese. Insomma, un disastro completo.

Il club ha comunque confermato Ruben Amorim, scelto lo scorso novembre per rilanciare ed apportare nuove idee in un ambiente che pare vive un calvario senza fine nonostante le ingenti somme spese ogni anno nel calciomercato. A Manchester neanche quest’anno hanno badato a spese, sebbene per la prima volta dalla stagione 2014-15 non saranno impegnati in nessuna competizione europea.

Amorim con il nuovo tridente

Il restyling ha riguardato principalmente l’attacco: sono arrivati Mbeumo e Cunha, due giocatori che hanno già dimostrato di poter fare bene in Premier League, oltre alla stellina slovena Sesko dal Lipsia.

Il Manchester United ha disputato numerose amichevoli, l’ultima una settimana fa con la Fiorentina (battuta ai rigori): il bilancio è di 3 vittorie ed altrettanti pareggi. L’Arsenal, invece, non ha brillato più di tanto nel precampionato: nello scorso weekend i Gunners hanno avuto la meglio sull’Athletic Bilbao (3-0) ma nei due test precedenti avevano perso con Tottenham e Villarreal. La squadra di Mikel Arteta, dopo due secondi posti che hanno lasciato l’amaro in bocca, quest’anno ha il dovere di vincere la Premier League. Per riuscirci la proprietà si è svenata per acquistare uno dei centravanti più ambiti, lo svedese Viktor Gyokeres, che ha segnato gol a valanga in Portogallo con lo Sporting CP. Sarà proprio lui a guidare l’attacco dei londinesi dopo essersi sbloccato nell’amichevole con il Bilbao. Anche nello United scenderanno in campo tutti i nuovi: dietro a Sesko agiranno Cunha e Mbeumo.

Il pronostico

Due squadre che hanno fatto delle aggiunte importanti nel mercato in corso e che vorranno ben figurare, con l’obiettivo di acquisire subito fiducia nei propri mezzi. L’Arsenal, ad ogni modo, non è un cantiere aperto rispetto al Manchester United e dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta, approfittando dei problemi difensivi, ancora irrisolti, della formazione di Amorim.

Le probabili formazioni di Manchester United-Arsenal

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, de Ligt, Maguire; Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2