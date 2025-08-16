Pronostico Athletic Bilbao-Siviglia, squadra decimata: sono nei guai

Athletic Bilbao-Siviglia è una partita della prima giornata della Liga e si gioca domenica alle 19:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A poche ore dall’esordio in campionato, la situazione in casa Siviglia non è delle migliori. Continuano senza soluzioni di continuità i problemi del club andaluso, che nella passata stagione è arrivato diciassettesimo, peggior piazzamento dalla retrocessione del 1999-2000, sfiorando la retrocessione in Segunda Division. La società, nel frattempo, non è riuscita a risolvere i problemi di natura economica e le regole della Liga, per ora, non le consentono di tesserare alcuni dei nuovi volti, la maggior parte dei quali arrivati a parametro zero.

L’allenatore Matias Almeyda, alla sua prima esperienza alla guida del Siviglia, deve oltretutto fare i conti con numerosi infortunati, tra cui Romero, Badé, Jordan, Vargas e Nianzou. Biancorossi che dunque si recheranno a Bilbao per affrontare l’Athletic con una squadra ridotta all’osso: pochi elementi, infatti, sono attualmente arruolabili. Dall’altro lato, gli uomini di Ernesto Valverde, che quest’anno torneranno a giocare la Champions League, vengono da un precampionato in cui hanno rimediato quasi solo sconfitte: sì, è solo calcio d’estate, ma tra luglio e agosto i Leones hanno avuto la meglio solamente con il Ponferradina, perdendo contro Alavés, PSV Eindhoven, Racing de Santander e Liverpool. Normale che i tifosi siano un po’ preoccupati. Il miglior “acquisto” dell’Athletic, intanto, continua ad essere la permanenza della sua stella, Nico Williams: vicinissimo al Barcellona, il nazionale spagnolo ha deciso di rinnovare e legare per tanti anni al club che l’ha visto crescere.

Come vedere Athletic Bilbao-Siviglia in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Siviglia, valida per la prima giornata della Liga, è in programma domenica alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata a 1.58 su Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.65 su Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Athletic Bilbao non ha brillato nel precampionato ma non dovrebbe avere problemi ad avere ragione di un Siviglia decimato: crediamo che i Leones possano imporsi con almeno due gol di scarto nel fortino del San Mamés.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Siviglia

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; de Galarreta, Jauregizar; I. Williams, Berenguer, N. Williams; Sannadi.

SIVIGLIA (3-4-1-2): Nyland; Salas, Carmona, Marcao; Juanlu Sanchez, Agoumé, Gudelj, Suazo; Sow; Adams, Lukebakio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0