I pronostici di sabato 16 agosto: Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 16 agosto, in Premier League sono in programma 5 gare della prima giornata. In Germania si assegna la Supercoppa.

In attesa di Bundesliga e Serie A, gli altri principali campionati europei (Liga, Premier League e Ligue 1) hanno riaperto ormai tutti i battenti e sono pronti a tenerci compagnia in questo caldo fine settimana agostano. In Inghilterra ad aprire le danze nella giornata di sabato è la sfida tra Aston Villa e Newcastle, che lo scorso anno hanno chiuso con lo stesso numero di punti, 66, ma a spuntarla sono stati i Magpies grazie alla differenza reti.

Si profila un match equilibrato a Villa Park, anche se i padroni di casa danno l’impressione di essere più sereni: il Newcastle, infatti, è turbato dalla vicenda Isak, sempre più vicino al Liverpool. Il Tottenham, invece, dovrebbe mettersi alle spalle la delusione nella Supercoppa Europea, persa ai rigori con il PSG: gli Spurs non sbaglieranno l’esordio con il neopromosso Burnley. Stesso discorso per il Barcellona: i blaugrana cercheranno di partire con il piede giusto nella trasferta di Maiorca, dove non perdono dal lontano 2009. In Ligue 1 il Monaco, forte di un precampionato positivo – l’unica sconfitta è arrivata nell’amichevole di venerdì scorso con l’Inter – non inciamperà sul Le Havre davanti ai propri tifosi.

I pronostici sulle altre partite

In Coppa Italia vuole ben figurare il Como di Cesc Fabregas, che nel calciomercato non ha badato a spese per fare un campionato ancora più ambizioso: i lariani, grazie ai loro talenti offensivi, faranno verosimilmente un sol boccone del Sudtirol. Altre gare che promettono gol sono Stoccarda-Bayern Monaco, match che assegna la Supercoppa di Germania, ed Estrela Amadora-Benfica. Almeno un gol per parte, infine, tra Lens e Lione in Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Aston Villa-Newcastle, Premier League, ore 13:30

Vincenti

TOTTENHAM (in Tottenham-Burnley, Premier League, ore 16:00)

(in Tottenham-Burnley, ore 16:00) MONACO (in Monaco-Le Havre, Ligue 1 , ore 19:00)

(in Monaco-Le Havre, Ligue 1 ore 19:00) BARCELLONA (in Maiorca-Barcellona, Liga, ore 19:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Como-Sudtirol , Coppa Italia, ore 18:30

, Coppa Italia, ore 18:30 Stoccarda-Bayern Monaco , Supercoppa di Germania, ore 20:30

, Supercoppa di Germania, ore 20:30 Estrela Amadora-Benfica, Liga Portugal, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Barnsley-Bolton , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Lens-Lione , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Excelsior-Feyenoord, Eredivisie, ore 18:45

Il “clamoroso”

• X in Valencia-Real Sociedad, Liga, ore 21:30