Ayan Broomfield, la star silenziosa che incanta il mondo del tennis

Tutto quello che c’è da sapere su Ayan Broomfield, fidanzata di Frances Tiafoe: il suo stile e la sua eleganza hanno conquistato il web e i fan di tennis.

Di coppie affiatate e inseparabili il mondo del tennis è pieno. Una su tutte, però, continua a far sognare i tifosi: si tratta di quella formata da Francis Tiafoe, tennista statunitense originario del Maryland, e di Ayan Broomfield. Anche lei, come lui, giocava a tennis, in passato; ad un certo punto, però, ha preferito concentrarsi sulla sua attività da influencer, scelta che l’ha ampiamente ripagata di tutti i sacrifici fatti per imporsi sulla scena web.

La loro relazione è iniziata nel 2015: i due piccioncini si sono conosciuti grazie ad un amico comune nel mondo del tennis. Da quel momento, proprio come nella più bella delle storie d’amore, sono diventati inseparabili: hanno iniziato a condividere successi, viaggi e momenti di vita quotidiana, senza mai esporsi troppo. Tutti sanno di loro, della loro relazione, ma sono così riservati che sono pochi i dettagli del loro amore trapelati da quando fanno coppia fissa.

Di lei si sa che ha iniziato la sua carriera tennistica in Canada e che ha giocato per le università di Clemson e UCLA. Nel 2019 ha vinto il campionato NCAA di doppio, in coppia con Gabby Andrews. A quel punto, come dicevamo pocanzi, l’affascinante lady Tiafoe ha intrapreso la carriera di influencer e modella, collaborando con diversi marchi di prestigio tra cui Wilson e Athleta. Ha anche fondatrice della Ayan Broomfield Foundation, un’organizzazione che promuove attività sportive tra i giovani delle comunità svantaggiate.

Chi è Ayan Broomfield: la compagna di Tiafoe che conquista tutti con charme e stile

Sono entrambi molto impegnati sul fronte professionale, dunque, ma ciò nonostante trovano sempre il tempo per condividere la loro relazione sui social.

Proprio di recente, il tennista ha pubblicato un carosello di foto su Instagram per fare gli auguri di buon compleanno alla sua fidanzata. In una delle immagini che fanno parte di questa selezione, scattata durante una partita di tennis, indossa un abitino cortissimo ed estremamente seducente, mostrando così il suo stile unico e il suo costante supporto al compagno.

Gli scatti in questione, manco a dirlo, hanno fatto sognare il web come non mai, a conferma del fatto che la bella Ayan è amata dal popolo del tennis tanto quanto lo è il suo compagno.