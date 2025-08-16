Angelina Shakhraichuk accende Instagram: gli scatti audaci fanno il pieno di like

Scatti audaci e carisma da vendere: la splendida tennista Angelina Shakhraichuk infiamma i social con un look che non passa inosservato.

Un gioco completo sotto ogni punto di vista e una determinazione senza precedenti. C’è un motivo ben preciso se Angelina Shakhraichuk è riuscita nella non semplice impresa di farsi conoscere un po’ in ogni dove, malgrado come tennista non abbia ancora sbarcato il lunario. Si è ritagliata una certa popolarità come junior ITF, ma anche come tennista della Baylor University.

Era destinata a farlo, d’altra parte, essendo lei cresciuta in un contesto sportivo. Ed è un vero peccato, dunque, che un infortunio alla schiena abbia in qualche modo ostacolato il prosieguo della sua carriera, tenendola lontana dai campi per diversi mesi e pregiudicando, forse, il suo destino. Che non significa che non abbia comunque ottenuto dei buoni risultati, intendiamoci.

A Baylor, per esempio, ha lasciato un segno indelebile: ha ottenuto il titolo al prestigioso USTA National Collegiate Tennis Classic, realizzando un record stagionale di 16-4 nell’anno da senior e dando un contributo fondamentale, come se non bastasse, alla squadra delle Lady Bears. Il tutto mentre, parallelamente, completava il percorso accademico con risultati di tutto rispetto.

La tennista ucraina tra fascino, social e un décolleté che lascia senza parole

Una volta calato il sipario sulla sua carriera universitaria, la bella Angelina si è trasferita in Florida, dove ha iniziato a lavorare come coach di tennis, condividendo la sua esperienza e la sua passione con le nuove generazioni di atleti. Ma il suo percorso non si ferma qui: negli ultimi anni ha ampliato la propria visibilità anche nel mondo della moda e dei social media.

Proprio sui social, la Shakhraichuk ha recentemente pubblicato una serie di foto che hanno rapidamente fatto il giro della community tennistica e non solo. In uno degli scatti più commentati e più apprezzati, l’ex tennista posa con un top scollatissimo che mette in risalto un décolleté mozzafiato, abbinato a un look curato e ad un make-up impeccabile.

L’immagine, elegante ma audace, ha raccolto centinaia di commenti e migliaia di like, confermando la sua capacità di catalizzare l’attenzione non solo per le doti sportive, ma anche per il fascino e la sicurezza con cui si presenta. Dal campo da tennis ai feed di Instagram, il passaggio è stato naturale e strategico: una fusione di talento, charme e consapevolezza che le sta aprendo nuove opportunità professionali dentro e fuori lo sport.