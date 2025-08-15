I pronostici di venerdì 15 agosto: Premier League, Liga, Ligue 1 e Coppa Italia

I pronostici di venerdì 15 agosto, a Ferragosto ripartono tre dei principali campionati europei: in Premier il Liverpool ospita il Bournemouth.

Nel giorno di Ferragosto ricominciano tre dei cinque principali campionati europei. La Premier League riapre i battenti con l’anticipo tra i campioni in carica del Liverpool ed il Bournemouth, una delle rivelazioni della passata stagione. I Reds, il cui precampionato è stato funestato dalla terribile notizia della morte di Diogo Jota, hanno fallito il primo obiettivo stagionale, facendosi sorprendere dal Crystal Palace una settimana fa nella sfida che assegnava il Community Shield, la Supercoppa d’Inghilterra. La squadra di Arne Slot ha perso ai rigori dopo aver pareggiato 2-2: nonostante la faraonica campagna acquisti, dietro qualche problema rimane.

Ecco perché le Cherries potrebbero creare non pochi grattacapi ad un Liverpool che in ogni caso non mancherà l’appuntamento con i primi tre punti della stagione. In Francia, invece, sarà il Marsiglia di Roberto De Zerbi ad inaugurare l’edizione 2025-26 della Ligue 1: colpaccio possibile in casa di un Rennes che sta provando a ricostruire ma che allo stesso tempo ha cambiato completamente volto nel mercato in corso. Ci aspettiamo tre gol complessivi in terra bretone. Nella Liga, infine, il Villarreal ha buone possibilità di imporsi sul neopromosso Real Oviedo, tornato in massima serie dopo 24 anni di assenza.

I pronostici sulle altre partite

In Italia si giocano invece 4 gare di Coppa Italia: Sassuolo e Lecce dovrebbero far valere la propria superiorità nelle sfide con due squadre di categoria inferiore, Catanzaro e Juve Stabia. Più combattuta Empoli-Reggiana. Tempo di coppa anche in Germania: i gol non mancheranno in Saarbrucken-Magdeburg e Arminia Bielefeld-Werder Brema. In Turchia il Galatasaray, che non ha badato a spese sul mercato, dovrebbero esordire con un successo convincente ai danni del Karagumruk.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Galatasaray-Karagumruk, Super Lig, ore 20:30

Vincenti

SASSUOLO (in Sassuolo-Catanzaro, Coppa Italia, ore 18:30)

(in Sassuolo-Catanzaro, ore 18:30) LECCE (in Lecce-Juve Stabia, Coppa Italia , ore 20:45)

(in Lecce-Juve Stabia, Coppa Italia ore 20:45) VILLARREAL (in Villarreal-Real Oviedo, Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Saarbrucken-Magdeburg , Coppa di Germania, ore 18:00

, Coppa di Germania, ore 18:00 Rennes-Marsiglia , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Liverpool-Bournemouth, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Empoli-Reggiana , Coppa Italia, ore 18:00

, Coppa Italia, ore 18:00 VVV Venlo-Jong PSV , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Arminia Bielefeld-Werder Brema, Coppa di Germania, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 14,70; 15,02 SNAI; 14,70 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Girona-Rayo Vallecano, Liga, ore 19:00