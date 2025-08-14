Pronostico Maiorca-Barcellona: un digiuno lungo 16 anni

Maiorca-Barcellona è una partita della prima giornata della Liga e si gioca sabato alle 19:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Barcellona ha letteralmente dominato l’ultima stagione calcistica spagnola, vincendo tutto ciò che c’era da vincere ed alzando in faccia agli eterni rivali del Real Madrid ben due trofei, la Supercoppa e la Coppa del Re. I blaugrana, insomma, non hanno lasciato neanche le briciole ai Blancos, costretti ad ingoiare la polvere anche in campionato e ad accontentarsi del secondo posto.

Un’annata che sarebbe stata perfetta con la conquista della Champions League: il Barça era a un passo dalla finalissima con il PSG, ma l’Inter ha scombussolato i suoi piani, eliminando i catalani nella pirotecnica semifinale di ritorno a San Siro. A differenza delle altre big d’Europa, il Barcellona non è stato impegnato nel Mondiale per Club e questo forse è un ben per una squadra che si è potuta riposare dopo una stagione lunga e logorante. Hansi Flick e i suoi uomini iniziano la difesa del titolo da Maiorca: la rosa è sostanzialmente quella dell’anno scorso, con le uniche aggiunte di Joan Garcia – portiere acquistato dai cugini dell’Espanyol – e di Rashford, in Catalogna per rilanciarsi dopo l’esperienza deludente al Manchester United. Fallito l’assalto a Nico Williams, il tecnico tedesco darà ancora più responsabilità a Lamine Yamal, fresco di rinnovo milionario e con la maglia 10 sulle spalle: il talentino spagnolo ha realizzato una doppietta nel trofeo Gamper con il Como di Cesc Fabregas, travolto 5-0 domenica scorsa.

Anche il Maiorca è reduce da una buona stagione: il club delle Baleari, guidato da Jagoba Arrasate, a lungo ha sognato l’Europa ma alla fine ha chiuso al decimo posto, traguardo comunque ragguardevole. I rossoneri hanno concluso il precampionato con due vittorie: sabato scorso si sono imposti sull’Amburgo (2-0), club che da quest’anno militerà in Bundesliga.

Nonostante la pesante assenza di Lewandowski, infortunato, il Barcellona dovrebbe iniziare la stagione con il piede giusto. Del resto, i blaugrana non perdono contro il Maiorca dal lontanissimo 2009 e lo scorso anno in questo stadio dilagarono con un nettissimo 5-1. Non è da escludere, tuttavia, che anche i rossoneri, apparsi in forma nelle amichevoli precampionato, riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Maiorca-Barcellona

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Morey, Valjent, Raillo, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Asano, Darder, Pablo Torre; Muriqi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Ronald Araujo, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3