Pronostici Girona-Rayo Vallecano e Villarreal-Real Oviedo: riparte la Liga

Girona-Rayo Vallecano e Villarreal-Real Oviedo sono due partite della prima giornata della Liga e si giocano venerdì alle 19:00 ed alle 21:30: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Dopo i fasti di due anni fa, quando riuscì a toccare vette mai raggiunte prima nel corso della sua storia con la qualificazione alla Champions League, il Girona è tornato sulla terra. I catalani nella scorsa stagione sono rientrati nei ranghi, finendo a lottare per la permanenza in massima serie: sono riusciti comunque a salvarsi, chiudendo al sedicesimo posto, in un’annata in cui ha influito anche il doppio impegno settimanale, a cui da queste parti non erano assolutamente abituati.

In panchina c’è ancora uno degli artefici del sogno Champions, Michel, ma diversi giocatori in prestito hanno lasciato la Catalogna (sta per farlo anche Gutierrez, vicinissimo al Napoli). Il Girona punta sull’esperienza di Lemar e Witsel, entrambi arrivati dall’Atletico Madrid, e pure sui prestiti di Vitor Reis e Rincon (Manchester City e Athletic Bilbao). Michel e i suoi uomini apriranno la Liga 2025-26 insieme al Rayo Vallecano, che va a caccia di conferme dopo l’ottimo ottavo posto della passata stagione, valso una storica qualificazione alla Conference League. Due vittorie, un pareggio e una sconfitta: questo il bilancio dei madrileni, guidati ancora da Inigo Perez, nelle amichevoli precampionato. Il principale rinforzo sul mercato finora è l’ex Lazio Luiz Felipe, nell’ultima stagione in forza al Marsiglia.

Come vedere Girona-Rayo Vallecano in diretta tv e in streaming

Girona-Rayo Vallecano, valida per la prima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Due squadre in fase di rodaggio, che daranno verosimilmente vita ad una sfida equilibrata e combattuta. Per ora chi ha più certezze è il Rayo: i Matagigantes dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Girona-Rayo Vallecano

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, D. Lopez, Krejci, Blind; Solis, Herrera; Tsygankov, Asprilla, J. Roca; Stuani.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; P. Ciss, Unai Lopez; Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro; D. Frutos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Oviedo, un momento atteso da 24 anni

La Spagna quest’anno verrà rappresentata da ben cinque squadre in Champions League e tra queste c’è pure il Villarreal, che torna dunque a giocare la massima competizione continentale. Gli uomini di Marcelino vengono da una stagione più che positiva, in cui hanno totalizzato ben 70 punti. Ripetersi non sarà semplice: lo ha dimostrato anche un precampionato opaco, terminato con una solta vittoria in otto amichevoli.

Le cessioni, peraltro, non sono state poche: il Villarreal ha ceduto uno dei suoi attaccanti più prolifici, Barry, ed uno dei centrocampisti più determinanti, Baena, è finito all’Atletico Madrid. Il club ha cercato di correre ai ripari, acquistando l’ex Arsenal Partey ed Alberto Moleiro dal Las Palmas, oltre al talentuoso difensore uruguagio Mourino, preso dall’Atletico Madrid in cambio di 10 milioni. Nel match d’esordio con il Real Oviedo Marcelino non avrà il centravanti Ayoze Perez, capocannoniere della scorsa stagione, fermo per un infortunio. Per il club delle Asturie, tornato in massima serie dopo 24 anni di attesa, è ovviamente un match attesissimo: negli occhi dei tifosi c’è ancora la clamorosa rimonta in finale playoff con il Mirandés. L’obiettivo è ovviamente quello di provare a mantenere la categoria.

Come vedere Villarreal-Real Oviedo in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Villarreal e Real Oviedo si sono affrontate in amichevole lo scorso luglio: hanno disputato un solo tempo di 45 minuti ed il match si è chiuso 0-0. Il Submarino Amarillo, nonostante un precampionato non esaltante, è senza alcun dubbio il favorito di questa sfida: prima che inizi la Champions League la squadra di Marcelino cercherà di fare più punti possibili.

Le probabili formazioni di Villarreal-Real Oviedo

VILLARREAL (4-4-2): L. Junior; Mourino, Foyth, Marin, Cardona; Pepe, Pape Gueye, Parejo, Yeremi Pino; Gerard Moreno, Eyong.

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; N. Vidal, Luengo, Calvo, Alhassane; Sibo, Reina; Hassan, Ilic, Chaira; Rondon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0