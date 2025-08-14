I pronostici di giovedì 14 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 14 agosto, a prendersi la scena sono le due competizioni europee minori: tutto in bilico nella sfida tra Shakhtar Donetsk e Panathinaikos.

Dopo la Champions League e la Supercoppa Europea a prendersi la scena sono Europa e Conference League: i preliminari sono ormai entrati nel vivo anche nelle competizioni continentali minori ed oggi si conclude il terzo turno di qualificazione con le gare di ritorno. Entro stasera, dunque, conosceremo gli accoppiamenti degli spareggi, ultimo scoglio da superare prima della fase finale vera e propria.

In Europa League la sfida più interessante è quella tra Shakhtar Donetsk e Panathinaikos: nonostante giochino lontano dai propri tifosi gli ucraini partono favoriti sui greci, che all’andata sono riusciti comunque a tenergli testa pareggiando 0-0. Ribaltone possibile invece per i nordirlandesi del Linfield, che sognano di conquistare un pass per la fase campionato della Conference League: una settimana hanno perso 2-1 alle Isole Faroe contro il Vikingur Gota ma davanti al loro pubblico possono ribaltare tutto. L’altro Vikingur, invece, club di Reykjavik, è a un passo dall’obiettivo: a sorpresa all’andata ha travolto 3-0 il più quotato Brondby, che adesso è chiamato ad una vera e propria impresa in Danimarca. Nella notte si gioca anche in Copa Libertadores: attesa l’affermazione del Botafogo di Ancelotti junior, impegnato contro gli ecuadoriani dell’LDU Quito.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda i gol, certamente non deluderanno Midtjylland-Fredrikstad (i danesi hanno ipotecato la qualificazione già all’andata vincendo 3-1), Beitar Gerusalemme-Riga e Utrecht-Servette: in quest’ultimo match occhio al momento brillante degli olandesi, reduci da quattro successi di fila e vittoriosi 3-1 nel primo round in Svizzera. Ci aspettiamo almeno un gol per parte, infine, in Brann-Hacken, Celje-Lugano e Hibernian-Partizan.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Brondby-Vikingur Reykjavik, Conference League, ore 19:30

Vincenti

SHAKHTAR DONETSK (in Shakhtar Donetsk-Panathinaikos, Europa League, ore 20:00)

(in Shakhtar Donetsk-Panathinaikos, ore 20:00) LINFIELD (in Linfield-Vikingur, Conference League, ore 20:45)

(in Linfield-Vikingur, Conference ore 20:45) BOTAFOGO (in Botafogo-LDU Quito, Copa Libertadores, ore 00:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Midtjylland-Fredrikstad , Europa League, ore 18:00

, Europa League, ore 18:00 Beitar Gerusalemme-Riga , Conference League, ore 19:30

, Conference League, ore 19:30 Utrecht-Servette, Europa League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brann-Hacken , Europa League, ore 19:00

, Europa League, ore 19:00 Celje-Lugano , Conference League, ore 20:00

, Conference League, ore 20:00 Hibernian-Partizan, Conference League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 10,22; 10,45 SNAI; 10,22 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Jagiellonia-Silkeborg, Conference League, ore 20:15