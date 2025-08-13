Quanto costa vivere come Carlos Alcaraz: il dietro le quinte che non ti aspetti

Si nascondono dei motivi ben precisi dietro l’insolita scelta del principale rivale di Jannik Sinner: ecco perché Carlos Alcaraz ha deciso di fare così.

Carlos Alcaraz è diventato in pochissimo tempo una delle figure più riconoscibili e ammirate nel mondo del tennis. A soli 20 anni ha già conquistato il cuore di milioni di appassionati, non solo per il suo talento sul campo ma anche per la sua personalità carismatica e il legame profondo con le sue radici. Nonostante la fama mondiale, infatti, Alcaraz ha scelto di rimanere legato al suo Paese, la Spagna, dove continua a vivere in una casa che riflette la sua essenza semplice e autentica.

Ha scelto di mantenere uno stile di vita sorprendentemente sobrio, anche dopo essere diventato una superstar del tennis. Invece di una villa sfarzosa, il campione spagnolo risiede in un bungalow prefabbricato di circa 90 metri quadrati, all’interno della famosa Ferrero Tennis Academy a Villena, nella provincia di Alicante. Una scelta in apparente contraddizione con i milioni che guadagna ogni anno.

Nel 2019, quando entrò per la prima volta nell’accademia, Alcaraz viveva in un ambiente di soli 25 metri quadrati, uno spazio spartano in legno. Tuttavia, con il suo ingresso nella top 100 ATP e i successi nei tornei, ha potuto trasferirsi in quello che era stato il rifugio di Juan Carlos Ferrero stesso: il bungalow più grande dell’accademia, dotato di due bagni, soggiorno-cucina e una camera per ospiti.

La scelta controcorrente dell’antagonista di Alcaraz

L’accademia non è solo un centro di allenamento d’élite, ma una vera e propria casa per Alcaraz, dove trascorre gran parte del suo tempo anche oggi. Fondata dall’ex campione spagnolo Ferrero, è una delle più rinomate in Europa e offre percorsi formativi altamente personalizzati per giovani promesse del tennis. Il costo per frequentarla non è alla portata di tutti: il pacchetto “Full Tennis & School Program” parte da circa 40mila euro l’anno. A questi vanno aggiunti eventuali costi extra per soggiorno, viaggi e preparazione fisica su misura.

Chi sceglie di intraprendere il percorso formativo all’Equelite Academy non paga soltanto le lezioni sul campo, ma accede a un ambiente altamente competitivo e curato nei minimi dettagli. E Carlos, pur potendo permettersi allenatori privati ovunque nel mondo, ha scelto di restare qui. È un modo per restare con i piedi per terra e per non dimenticare da dove tutto è cominciato. Non a caso, Ferrero ha sempre sottolineato l’umiltà di Alcaraz e la sua straordinaria capacità di mantenere la concentrazione anche nei momenti di massima esposizione mediatica.

Nel panorama attuale del tennis mondiale, fatto di jet privati, hotel di lusso e residenze miliardarie, la scelta di Alcaraz è controcorrente. E proprio per questo affascina. Il suo mondo, diviso tra casa e accademia, parla di passione, sacrificio e un forte legame con la propria terra. Non è un caso che i suoi tifosi lo percepiscano come un ragazzo “vero”, autentico, che non ha mai ceduto alle lusinghe dell’eccesso. La semplicità, in fondo, è ciò che rende grande un campione.