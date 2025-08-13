Pronostico PSG-Tottenham: in arrivo la quinta “gemma” del 2025

PSG-Tottenham è la partita che assegna la Supercoppa Europea 2025 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

A distanza di un mese esatto dalla finale del Mondiale per Club, persa a sorpresa 3-0 contro il Chelsea, il PSG campione d’Europa in carica torna in campo per disputare il primo match ufficiale della nuova stagione. Anche a Udine, come nel New Jersey, in palio c’è un trofeo: la Supercoppa Europea, che come ogni anno mette di fronte la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League. La sfida sarà dunque con il Tottenham: lo scorso maggio gli Spurs riuscirono incredibilmente a “salvare” una stagione che sarebbe stata fallimentare sollevando la coppa – la prima dal 2008 – nella finalissima tutta inglese con il Manchester United.

Al Bluenergy Stadium la squadra di Luis Enrique ha l’opportunità di mettere in bacheca l’ennesimo pezzo di argenteria in un anno solare che i tifosi parigini ricorderanno per sempre: il PSG ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, in patria e in Europa, con l’unica macchia rappresentata da quel tracollo negli States con i Blues, un match in cui il tecnico spagnolo, fino a quel momento perfetto, si fece sorprendere sul piano tattico dal collega Enzo Maresca. Il suo PSG resta in ogni caso una “macchina da guerra” – nel fine settimana inizierà la difesa del titolo in Ligue 1, il debutto è previsto domenica prossima con il Nantes – che ha tutte le carte in regola per fare en plein anche quest’anno. Nel weekend ricomincerà pure la Premier League: il Tottenham esordirà con il neopromosso Burnley.

Debutto col botto per Frank

Gli Spurs, nonostante il trionfo in Europa League, hanno deciso di dare il benservito ad Ange Postecoglou: per lui è stato fatale il rendimento disastroso in campionato, concluso addirittura al quartultimo posto.

In panchina adesso c’è Thomas Frank, reduce da sette anni molto positivi al Brentford, che anche grazie a lui è diventato una bella realtà della Premier. A differenza del PSG, il Tottenham ha disputato numerose amichevoli: da segnalare la vittoria nel derby con l’Arsenal ad Hong Kong, mentre l’unica sconfitta è arrivata una settimana fa contro il Bayern Monaco (4-0). Dopo dieci anni il club londinese non potrà contare sull’attaccante sudcoreano Son, trasferitosi al Los Angeles FC, club di MLS: Frank in attacco si affiderà a Johnson, Richarlison e al nuovo acquisto Kudus, arrivato dal West Ham. Assenti gli infortunati Maddison e Udogie.

Nel PSG invece è scoppiata la questione Donnarumma. Il portiere italiano, grande protagonista della stagione dello storico Triplete, sembra aver ormai rotto con il club e non è stato neppure convocato per la Supercoppa, preludio ad una possibile cessione: al suo posto il nuovo arrivato Chevalier, ex Lille. Luis Enrique a centrocampo non avrà Joao Neves, squalificato per via dell’espulsione rimediata nel Mondiale per Club.

Come vedere PSG-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Tottenham, finale della Supercoppa Europea 2025, è in programma mercoledì alle 21:00 al Bluenergy Stadium di Udine. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il PSG stavolta non dovrebbe fallire l’appuntamento con quello che sarebbe il quinto titolo del 2025: il divario è netto con il Tottenham, squadra che sta vivendo un momento di transizione e che difficilmente riuscirà ad arginare lo strapotere dei parigini, dominanti contro quasi tutte le formazioni della Premier League affrontate la scorsa stagione (ad eccezione del Chelsea). Immaginiamo un successo dei campioni d’Europa con almeno 2 gol di scarto: la loro porta potrebbe anche rimanere inviolata.

Le probabili formazioni di PSG-Tottenham

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Johnson, Richarlison, Kudus.

PSG-Tottenham: chi vince la Supercoppa Europea? PSG

POSSIBILE RISULTATO: 2-0