Pronostici Europa League 14 agosto: queste due gare promettono “gol”

Europa League, il primo round tra Shakhtar Donetsk e Panathinaikos è terminato in parità: si deciderà tutto sul campo neutro di Cracovia.

È terminata a reti bianche la gara d’andata tra Panathinaikos e Shakhtar Donetsk, la sfida più attesa di questo terzo turno di qualificazione alla fase campionato di Europa League. In Grecia gli ucraini hanno dominato il possesso ma paradossalmente sono stati i biancoverdi ad avere il maggior numero di occasioni per sbloccare la partita e portarsi in vantaggio.

Il Panathinaikos adesso dovrà fare l’impresa a Cracovia – gli arancioneri per i ben noti motivi geopolitici sono costretti a giocare in campo neutro, in Polonia – per evitare di retrocedere per la seconda volta nel giro di poche settimane: stavolta scivolerebbero in Conference League, manifestazione che li ha visti protagonisti già nella passata stagione (eliminati agli ottavi dalla Fiorentina). La sensazione è che assisteremo ad un match equilibrato anche nel ritorno ma a partire con i favori del pronostico è sempre lo Shakhtar, che stavolta molto probabilmente sarà più concreto sottoporta.

Pregusta già il dolce sapore della qualificazione invece il Midtjylland: i danesi una settimana fa hanno vinto 3-1 in Norvegia contro il Fredrikstad e quasi certamente si ripeteranno in Danimarca in una gara che, sulla falsariga del primo round, regalerà molti gol. Nella lontana Armenia dovrebbe terminare l’avventura dei gibilterrini del Lincoln Red Imps: fermato sul pareggio all’andata (1-1), il Noah sfrutterà il fattore campo per staccare il pass per gli spareggi ed assicurarsi quantomeno la partecipazione ad una coppa europea (lo scorso anno gli armeni giocarono la fase campionato di Conference League).

Le previsioni sulle altre partite

Obiettivo qualificazione ad un passo per gli olandesi dell’Utrecht: il successo per 3-1 in Svizzera sul Servette è una serissima ipoteca sul passaggio del turno. In Olanda ci aspettiamo un’altra sfida movimentata, in cui entrambe andranno a segno. Stesso discorso per la gara tra Brann e Hacken: gli svedesi difficilmente riusciranno a ribaltare il 2-0 dell’andata in Norvegia ma stavolta almeno una rete dovrebbero segnarla. Non mancheranno le emozioni, infine, in Legia Varsavia-AEK Larnaca: i polacchi sono praticamente fuori dopo il 4-1 rimediato sette giorni fa a Cipro.

Europa League: possibili vincenti

Midtjylland (in Midtjylland-Fredrikstad)

Noah (in Noah-Lincoln Red Imps)

Shakhtar Donetsk (in Shakhtar Donetsk-Panathinaikos)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Midtjylland-Fredrikstad

Utrecht-Servette

Legia Varsavia-AEK Larnaca

Europa League: le partite da almeno un gol per squadra

Brann-Hacken

Utrecht-Servette

La vittoria dello Shakhtar Donetsk è quotata a 1.65 su Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Utrecht-Servette è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Snai.

