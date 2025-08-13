I pronostici di mercoledì 13 agosto: Supercoppa Europea e League Cup

I pronostici di mercoledì 13 agosto, riflettori puntati sulla Supercoppa Europea: a contendersi il primo titolo stagionale a livello continentale saranno PSG e Tottenham.

Si assegna oggi il primo titolo della stagione a livello continentale: si tratta della Supercoppa Europea, contesa dalla vincitrice della Champions League, il PSG, e dalla squadra che lo scorso anno ha trionfato in Europa League, il Tottenham. La sfida andrà in scena in Italia, a Udine. Il Bluenergy Stadium è stato infatti scelto dalla Uefa per ospitare questa gara unica, che ormai da almeno un decennio è diventata “itinerante”.

I parigini sono ovviamente i grandi favoriti: nonostante la pesante sconfitta subita un mese fa nella finalissima del Mondiale per Club contro il Chelsea, hanno le carte in regola per alzare quello che sarebbe il loro quinto trofeo nel 2025, dopo aver vinto tutto in patria ed a livello continentale. La vicenda Donnarumma – il portiere, uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione, è ai ferri corti con la società per la questione rinnovo e non è stato neppure convocato – non dovrebbe incidere più di tanto: gli Spurs sono in un momento di transizione, hanno un nuovo tecnico in panchina e difficilmente riusciranno a trovare un antidoto al pressing asfissiante del PSG, pronto come al solito ad aggredire la partita sin dai primi minuti e ad imporre la propria superiorità.

I pronostici sulle altre partite

In serata sono in programma anche alcune gare di League Cup, la Coppa di Lega inglese: Bolton e Barnsley dovrebbero far valere il fattore campo rispettivamente contro Sheffield Wednesday e Fleetwood Town, mentre in Huddersfield-Leicester e Cheltenham-Exeter è previsto un alto numero di gol. Almeno una rete per squadra anche nell’anticipo di Conference League tra Basaksehir e Viking. Nella notte in Sudamerica torna protagonista pure la Copa Libertadores: il Flamengo ha buone chance nella sfida casalinga con l’Internacional.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 1,5 in PSG-Tottenham, Supercoppa Europea, ore 21:00

Vincenti

BARNSLEY (in Barnsley-Fleetwood Town, League Cup, ore 20:45)

(in Barnsley-Fleetwood Town, ore 20:45) BOLTON (in Bolton-Sheffield Wednesday, League Cup, ore 20:45)

(in Bolton-Sheffield Wednesday, ore 20:45) FLAMENGO (in Flamengo-Internacional, Copa Libertadores, ore 02:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Huddersfield-Leicester , League Cup, ore 20:45

, League Cup, ore 20:45 Philadelphia Union-New York Red Bulls, US Open Cup, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Basaksehir-Viking , Conference League, ore 18:00

, Conference League, ore 18:00 Cheltenham-Exeter, League Cup, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 6,29; 6,45 SNAI; 6,29 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Birmingham-Sheffield United, League Cup, ore 21:00