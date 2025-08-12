Pronostico Copenaghen-Malmo: stavolta il “quasi derby” avrà un vincitore

Copenaghen-Malmo è un match valido per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca martedì alle 19:00: pronostico.

La paura di perdere ha letteralmente dominato la gara d’andata: appena un tiro in porta a Malmo sette giorni fa, in un match poco spettacolare e che di certo non ha entusiasmato il pubblico dell’impianto svedese. Normale, forse, per quello che, in sostanza, è una sorta di derby, considerando i pochi chilometri che separano le due città (divise da un lungo ponte, il secondo più lungo d’Europa).

Il noioso 0-0 dell’Eleda Stadion è un risultato probabilmente più gradito al Copenaghen: nel ritorno la squadra danese potrà contare sul vantaggio del fattore campo. E che vantaggio, dal momento che il Parken è notoriamente uno stadio difficile da espugnare, soprattutto nelle notti europee. Che il passaggio del turno in Champions League sia il primo pensiero degli uomini Jacob Neestrup – in caso di vittoria affronteranno il Basilea nello spareggio – lo dimostra il fatto che nel weekend è arrivata la prima sconfitta in campionato: l’Aarhus ha sorpreso il club della capitale danese, rifilando tre gol (2-3) ad una formazione che nelle 5 partite precedenti, tra coppe e campionato, aveva sempre tenuto la porta inviolata. Anche il Malmo si è fatto “distrarre” dalla Champions: pesante la sconfitta interna per 3-1 con la capolista dell’Allsvenskan, il Mjallby, che ha fatto scivolare i biancoazzurri a -13 dalla vetta. Gli svedesi confidano però nel fattore trasferta: lontano dal proprio pubblico hanno vinto le ultime quattro partite e nell’unico precedente europeo con il Copenaghen (Europa League 2019-20) riuscirono a tornare dal vicino Parken con un successo (0-1).

Come vedere Copenaghen-Malmo in diretta tv e in streaming

La sfida Copenaghen-Malmo, valida per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma martedì alle 19:00, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Copenaghen è quotata a 1.60 su Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.72 su Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ci aspettiamo un’altra partita a scacchi come una settimana fa. Un match, per intenderci, che potrebbe essere deciso da un episodio. Copenaghen favorito per via del fattore campo ma anche per una maggiore solidità difensiva: escludendo la sconfitta subita in campionato venerdì scorso, i danesi si sono dimostrati impeccabili nella propria metà campo.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Malmo

COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Pereira, Lopez; Larsson, Mattsson, Delaney, Elyounoussi; Claesson, Moukoko.

MALMO (3-4-2-1): Olsen; Rosler, Djuric, Jansson; Stryger Larsen, Busuladzic, Johnsen, Busanello; Bolin, Haksabanovic; Ali.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0