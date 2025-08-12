Pronostico Copenaghen-Malmo: stavolta il “quasi derby” avrà un vincitore

Copenaghen-Malmo è un match valido per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca martedì alle 19:00: pronostico.
La paura di perdere ha letteralmente dominato la gara d’andata: appena un tiro in porta a Malmo sette giorni fa, in un match poco spettacolare e che di certo non ha entusiasmato il pubblico dell’impianto svedese. Normale, forse, per quello che, in sostanza, è una sorta di derby, considerando i pochi chilometri che separano le due città (divise da un lungo ponte, il secondo più lungo d’Europa).
Il noioso 0-0 dell’Eleda Stadion è un risultato probabilmente più gradito al Copenaghen: nel ritorno la squadra danese potrà contare sul vantaggio del fattore campo. E che vantaggio, dal momento che il Parken è notoriamente uno stadio difficile da espugnare, soprattutto nelle notti europee. Che il passaggio del turno in Champions League sia il primo pensiero degli uomini Jacob Neestrup – in caso di vittoria affronteranno il Basilea nello spareggio – lo dimostra il fatto che nel weekend è arrivata la prima sconfitta in campionato: l’Aarhus ha sorpreso il club della capitale danese, rifilando tre gol (2-3) ad una formazione che nelle 5 partite precedenti, tra coppe e campionato, aveva sempre tenuto la porta inviolata. Anche il Malmo si è fatto “distrarre” dalla Champions: pesante la sconfitta interna per 3-1 con la capolista dell’Allsvenskan, il Mjallby, che ha fatto scivolare i biancoazzurri a -13 dalla vetta. Gli svedesi confidano però nel fattore trasferta: lontano dal proprio pubblico hanno vinto le ultime quattro partite e nell’unico precedente europeo con il Copenaghen (Europa League 2019-20) riuscirono a tornare dal vicino Parken con un successo (0-1).
Come vedere Copenaghen-Malmo in diretta tv e in streaming
La sfida Copenaghen-Malmo, valida per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma martedì alle 19:00, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.
Il pronostico
Ci aspettiamo un’altra partita a scacchi come una settimana fa. Un match, per intenderci, che potrebbe essere deciso da un episodio. Copenaghen favorito per via del fattore campo ma anche per una maggiore solidità difensiva: escludendo la sconfitta subita in campionato venerdì scorso, i danesi si sono dimostrati impeccabili nella propria metà campo.
Le probabili formazioni di Copenaghen-Malmo
COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Pereira, Lopez; Larsson, Mattsson, Delaney, Elyounoussi; Claesson, Moukoko.
MALMO (3-4-2-1): Olsen; Rosler, Djuric, Jansson; Stryger Larsen, Busuladzic, Johnsen, Busanello; Bolin, Haksabanovic; Ali.