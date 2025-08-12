Pronostico Club Brugge-Salisburgo: nove assenti sicuri e ribaltone complicato

Club Brugge-Salisburgo è un match valido per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca martedì alle 19:30: pronostico.

In Austria, una settimana fa, il primo round se lo sono aggiudicati i belgi, capaci di mettere il muso davanti con Vermant ad un quarto d’ora dalla fine nel corso di un match tiratissimo. Vittoria preziosa quella del Club Brugge: gli uomini di Nicky Hayen nella gara di ritorno avranno due risultati su tre a disposizione per staccare il pass per il playoff finale – la vincente di questa sfida se la vedrà con una tra Rangers e Viktoria Plzen – ultimo scoglio delle qualificazioni prima della fase campionato, già disputata lo scorso anno dalla compagine nerazzurra, che arrivò addirittura a giocare gli ottavi di finale dopo aver eliminato l’Atalanta negli spareggi.

Le numerose cessioni avvenute nel mercato estivo – una su tutte quella del centrocampista Jashari, trasferitosi al Milan per 36 milioni di euro – non sembrano aver demoralizzato l’ambiente, anche se l’1-0 resta un risultato ribaltabile e che tiene tutto ancora in bilico, considerando pure l’equilibrio che ha regnato per oltre 70 minuti a Salisburgo. Nel fine settimana intanto il Club Brugge ha ottenuto il secondo successo in campionato reagendo alla sconfitta rimediata una settimana prima contro il Mechelen, la prima stagionale.

Nel derby con il Cercle Brugge i nerazzurri non hanno patito le fatiche di coppa, battendo 2-0 i rivali cittadini grazie ai gol di due punti fermi come Vanaken e Tzolis. Tutto facile anche per il Salisburgo, a valanga nella seconda giornata del campionato austriaco contro il malcapitato GAK, triturato 5-0. I biancorossi, arrivati secondi negli ultimi due anni in patria, rischiano di mancare l’accesso alla fase finale della Champions League per la prima volta dalla stagione 2018-19: in caso di eliminazione “retrocederanno” in Europa League. Il tecnico Thomas Letsch, tuttavia, si recherà in Belgio senza diversi elementi: sono ben nove gli infortunati, tra cui l’esperto attaccante Onisiwo.

Come vedere Club Brugge-Salisburgo in diretta tv e in streaming

La sfida Club Brugge-Salisburgo, valida per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma martedì alle 19:30, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

Il segno "Over 2.5" è quotato a 1.60 su Lottomatica e Snai. Il segno "Gol" è quotato invece a 1.68 su Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Il pronostico

La sensazione è che la maggiore esperienza del Club Brugge, in fiducia dopo la vittoria dell’andata, finirà per fare la differenza anche in quest’occasione: ribaltone difficile per un Salisburgo, peraltro privo di diversi elementi. I gol non dovrebbero mancare: gli austriaci, costretti ad attaccare per rimontare, lasceranno verosimilmente degli spazi, di cui i belgi riusciranno ad approfittare. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Salisburgo

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Spileers, Meijer; Reis, Onyedika; Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Vermant.

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Nene Dorgeles, Bidstrup, Diabaté, Kjaergaard; Ratkov, Vertessen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1