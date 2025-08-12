I pronostici di martedì 12 agosto: Champions League e League Cup

I pronostici di martedì 12 agosto, in programma le 10 gare di ritorno del terzo turno di qualificazione alla prossima Champions League. Ma si gioca anche in Inghilterra.

La grande protagonista di questo martedì è indubbiamente la Champions League con le 10 gare di ritorno del terzo turno di qualificazione. Stavolta non sono spalmate su due giorni perché domani è in programma il match che assegnerà la Supercoppa Europea tra PSG e Tottenham. Tra le squadre che hanno ipotecato il passaggio del turno c’è il Benfica: i portoghesi si sono aggiudicati il primo round in Francia contro il Nizza con un comodo 2-0 e dovrebbero riuscire a vincere anche davanti al proprio pubblico in una gara da almeno due gol complessivi.

Centrerà con ogni probabilità l’obiettivo pure il Qarabag, sempre insidioso tra le mura amiche. Gli azeri hanno vinto 1-0 in Macedonia del Nord una settimana fa, risultato che lascia poche speranze allo Shkendija.

Lo Slovan Bratislava invece ha buone possibilità di ribaltare la sconfitta patita a sorpresa contro i kazaki del Kairat: in Slovacchia la musica dovrebbe cambiare. Si profila infine un incontro serrato come all’andata – terminata 0-0 – tra Ferencvaros e Ludogorets: gli ungheresi, però, stavolta possono contare sul fattore campo, un vantaggio non indifferente.

I pronostici sulle altre partite

Il Fenerbahçe di José Mourinho rischia di rimanere di nuovo fuori dalla Champions League: ad Istanbul i turchi dovranno rimontare il 2-1 dell’andata con il Feyenoord in una gara che, giocoforza, di gol ne promette parecchi. Lo stesso discorso vale per la sfida tra Club Brugge e Salisburgo, con gli austriaci costretti ad andare a vincere in Belgio dopo aver perso 1-0 in casa.

Chi va a caccia di gol può rivolgersi anche alla League Cup, la Coppa di Lega inglese: una gara da “over 2.5” è quella tra Swansea e Crawley Town, mentre in Middlesbrough-Doncaster e Accrington-Peterborough United prevediamo almeno una rete per parte.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 1,5 in Benfica-Nizza, Champions League, ore 21:00

Vincenti

QARABAG (in Qarabag-Shkendija, Champions League, ore 18:00)

(in Qarabag-Shkendija, ore 18:00) SLOVAN BRATISLAVA (in Slovan Bratislava-Kairat, Champions League, ore 20:15)

(in Slovan Bratislava-Kairat, ore 20:15) FERENCVAROS (in Ferencvaros-Ludogorets, Champions League, ore 20:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 5550€ sport e casinò con bonus scommesse del 100% fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Fenerbahçe-Feyenoord , Champions League, ore 19:00

, Champions League, ore 19:00 Club Brugge-Salisburgo , Champions League, ore 19:30

, Champions League, ore 19:30 Swansea-Crawley Town, League Cup, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Viktoria Plzen-Rangers , Champions League, ore 19:00

, Champions League, ore 19:00 Middlesbrough-Doncaster , League Cup, ore 20:30

, League Cup, ore 20:30 Accrington-Peterborough United, League Cup, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 15,72; 15,35 SNAI; 15,72 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Pafos-Dinamo Kiev, Champions League, ore 19:00