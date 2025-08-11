Pronostico Porto-Guimaraes: la storia è sempre la stessa

Porto-Guimaraes, il pronostico della sfida in programma al Do Dragao: le quote sono emblematiche

Memoria di quanto successo lo scorso anno, il Porto è chiamato a partire sin da subito con il piede pigiato sull’acceleratore per ridurre al minimo la possibilità di incappare in deleteri incidenti di percorso. La compagine di Farioli, però, al suo esordio stagione in Primera Liga se la dovrà vedere con il Vitoria Guimaraes, squadra ostica e sempre piuttosto complicato da affrontare che tra l’altro è reduce da un pre campionato molto interessante.

I segnali lanciati nelle (poche) settimane di preparazione alla nuova stagione sono comunque incoraggianti per l’ex tecnico dell’Ajax che può contare sullo zoccolo duro cementato negli anni. Le vittorie contro Twente e Atletico Madrid hanno indicato la rotta anche se in campionato sarà verosimilmente tutta un’altra storia. Con pochi spazi da attaccare alla luce del probabile atteggiamento degli ospiti, che proveranno a tenere basso il proprio baricentro inaridendo le linee di passaggio dei Dragoes per colpirli con rapide verticalizzazioni, il Porto dovrà essere molto bravo a far girare il pallone non forzando le giocate.

Pronostico Porto-Guimaraes: i padroni di casa dovrebbero partire col piede giusto

Facile a dirsi, molto più complicato a realizzarsi anche perché gli uomini di Correia Pinto sanno interpretare i vari momenti della partita e, come anticipato, si portano dietro il bagaglio di un precampionato nel quale hanno raccolto ben 6 vittorie e 2 pareggi.

Il 4-2-3-1 con il quale gli ospiti si presentano al Do Dragao è solo apparentemente spregiudicato; in realtà, è un mix di gioventù, spregiudicatezza ed esperienza e dovrebbe adattarsi velocemente al diktat imposto dal Porto. Il tasso tecnico delle due rose, però, pende inevitabilmente a favore dei ragazzi di Farioli che vogliono bagnare il loro esordio ufficiale con una vittoria. Tuttavia, per Omorodion e compagni il compito non si prospetta agevole e archiviabile en passant.

Sintetizzando: il nostro pronostico vede il Porto favorito e pronto a cogliere i tre punti in una gara nella quale dovrebbero essere segnati da uno a quattro gol. Non si prevedono imbarcate per il Guimaraes, insomma, proprio perché Oliveira e compagni proveranno a tenere testa agli avversari con le armi a loro disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (3-4-3): Claudio Ramos; Fernandes, Pedro, Prpic; Pepê, Varela, Veiga, Sainz; Danny Namaso, Omorodion, Mora.

VITORIA GUIMARAES (4-3-2-1): Varela, Maga, Borevkovic, Rika, Mendes; Beni, Tiago Silva; Felice, Arcanjo, Gustavo; Oliveira.

PRONOSTICO SUL RISULTATO: 2-0