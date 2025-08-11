Pronostico Fenerbahce-Feyenoord: la notte di Mourinho

Fenerbahce-Feyenoord è la gara di ritorno del preliminare di Champions League: pronostico, formazioni e dove vederla
La notte di Mourinho. La notte della rimonta. Il Fenerbahce dopo la sconfitta per due a uno in Olanda della scorsa settimana, punta al ribaltone. E ha anche avuto un placet clamoroso da parte della federazione: la prima giornata di campionato è stata rinviata per permettere, appunto, agli uomini dello Special One, di prepararsi al meglio per questo match. Un fattore, questo, che potrebbe fare la differenza.
E poi lo sappiamo benissimo: in partite calde del genere – contro una squadra che quando allenava la Roma ha sempre battuto – il portoghese si esalta. E fa esaltare anche il pubblico che si preannuncia caldissimo, pronto a spingere i giallorossi del Bosforo verso una rimonta importante. Il gol di Moussa, arrivato solamente nel recupero, ha permesso agli olandesi di mettere la testa davanti, però anche nel corso del match si è vista una squadra, quella turca, che sotto il profilo dell’esperienza è riuscita a gestire i momenti della partita con la solita calma. E questo permetterà di imporre intanto subito la propria spinta nella gara in programma mercoledì, e poi di capire quando è il momento di andare ad attaccare oppure di gestire. La stoffa di Mou, in poche parole.
Con un Duran in più, ovvio. Visto che il centravanti, vero fiore all’occhiello di questa finestra di mercato per il Fenerbahce, è entrato in campo solamente nella ripresa, adesso però si prenderà una maglia da titolare. Con la possibilità immediata di diventare decisivo.
Come vedere Fenerbahce-Feyenoord in diretta tv e in streaming
La sfida Fenerbahce-Feyenoord in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.58 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Sì, c’è anche la possibilità dei supplementari. Ma noi diamo fiducia a Mourinho che, dentro un match da almeno tre reti complessive e anche da almeno un gol per squadra, si prenderà il passaggio del turno avvicinando sensibilmente la qualificazione alla prossima Champions League. La notte dello Special One.
Le probabili formazioni di Fenerbahce-Feyenoord
FENERBAHCE (4-2-3-1): Egribayat; Muldur, Akcicek, Skrikiar, Brown; Fred, Amrabat; Kahveci, Szymanski, Aydin; Duran.
FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuhther; Lotomba, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Timber, Hwang; Moussa, Steijn, Sauer; Ueda.