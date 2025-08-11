Pronostico Fenerbahce-Feyenoord: la notte di Mourinho

Fenerbahce-Feyenoord è la gara di ritorno del preliminare di Champions League: pronostico, formazioni e dove vederla

La notte di Mourinho. La notte della rimonta. Il Fenerbahce dopo la sconfitta per due a uno in Olanda della scorsa settimana, punta al ribaltone. E ha anche avuto un placet clamoroso da parte della federazione: la prima giornata di campionato è stata rinviata per permettere, appunto, agli uomini dello Special One, di prepararsi al meglio per questo match. Un fattore, questo, che potrebbe fare la differenza.

E poi lo sappiamo benissimo: in partite calde del genere – contro una squadra che quando allenava la Roma ha sempre battuto – il portoghese si esalta. E fa esaltare anche il pubblico che si preannuncia caldissimo, pronto a spingere i giallorossi del Bosforo verso una rimonta importante. Il gol di Moussa, arrivato solamente nel recupero, ha permesso agli olandesi di mettere la testa davanti, però anche nel corso del match si è vista una squadra, quella turca, che sotto il profilo dell’esperienza è riuscita a gestire i momenti della partita con la solita calma. E questo permetterà di imporre intanto subito la propria spinta nella gara in programma mercoledì, e poi di capire quando è il momento di andare ad attaccare oppure di gestire. La stoffa di Mou, in poche parole.

Con un Duran in più, ovvio. Visto che il centravanti, vero fiore all’occhiello di questa finestra di mercato per il Fenerbahce, è entrato in campo solamente nella ripresa, adesso però si prenderà una maglia da titolare. Con la possibilità immediata di diventare decisivo.