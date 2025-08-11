Pronostico antepost Premier League: quota 17,00 per una classificata a sorpresa nella Top Four

Pronostico antepost Premier League 2025/2026: quota 17,00 per una classificata a sorpresa nella Top Four

Con la corsa al titolo e la lotta salvezza che sembrano offrire poche opportunità di valore, la squadra che attira maggiormente attenzione in ottica pronostici è il Brighton. La quota 17,00 è quasi una follia per un piazzamento tra le prime quattro in classifica, ma ha comunque delle sue motivazioni. Gli Albion hanno chiuso nella top 10 in tre delle ultime quattro stagioni; l’unica eccezione è stata nel 2023/24, quando Roberto De Zerbi aveva di fatto mollato prima della partenza estiva, ottenendo una sola vittoria nelle ultime 10 gare – e anche così, avevano mancato l’obiettivo solo per una posizione e un punto.

Senza l’impegno delle coppe europee, con l’unica cessione importante finora quella di Joao Pedro (evento raro per un club che di solito vende i suoi migliori talenti) e con un giovane allenatore promettente come Fabian Hurzeler alla sua seconda stagione alla guida, il Brighton dovrebbe raggiungere agevolmente la parte alta della classifica.

La top 4 sulla carta è fuori portata,considerando quanto sia improbabile che Liverpool, Arsenal, Manchester City e Chelsea non occupino già quei posti. Nel calcio mai dire mai, ad ogni modo anche senza puntare in antepost questa sarà una squadra su cui puntare soprattutto nelle prime giornate di campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il Brighton classificato tra le prime quattro nella Premier League 2025/2026 si gioca a quota 17,00 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.