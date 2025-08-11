Pronostico antepost Premier League 2025/2026: chi vince il campionato secondo Opta

Pronostico antepost Premier League 2025/2026: chi vince il campionato secondo le elaborazioni del super computer di Opta

Il conto alla rovescia sta per terminare, la Premier League 2025/2026 è ai nastri di partenza. Chi vincerà il campionato più ricco del mondo? Una prima risposta la dà come da tradizione recente Opta, con i dati elaborati dal suo super computer con delle proiezioni che spezzo sono linee guida importanti, come accaduto nel recente Mondiale per Club in cui agli ottavi di finale ha indicato il Chelsea come vincente.

Tutti si aspettavano una lotta serrata per il titolo lo scorso anno, con il trio Manchester City, Arsenal e Liverpool favorito per spingersi a vicenda come avevano fatto nella stagione precedente. Invece, il Liverpool ha passeggiato verso il suo secondo titolo di Premier League e il 20º campionato inglese di massima serie (eguagliando il record), conquistando il primo posto con quattro giornate d’anticipo.

Secondo il supercomputer, Arne Slot aveva appena il 5,1% di possibilità di vincere la Premier League alla sua prima stagione ad Anfield la scorsa estate, ma ora, comprensibilmente, le probabilità che l’allenatore olandese conquisti di nuovo il grande obiettivo sono molto più alte. In estate ci sono stati molti cambiamenti in campo, con le partenze di Trent Alexander-Arnold e Luis Díaz, mentre la tragica morte di Diogo Jota sarà sentita dal club e non solo ancora a lungo.

I nuovi acquisti Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong e Hugo Ekitiké alimentano la speranza dei Reds di proseguire sulla strada del successo, e il supercomputer crede che ci riusciranno. Il Liverpool è la favorita per la vittoria del titolo, riuscendoci nel 28,5% delle simulazioni.

L’Arsenal ha chiuso al secondo posto nelle ultime tre stagioni, un dato che ormai inizia a essere usato come critica nei loro confronti. Un giudizio forse ingeneroso, considerando che arrivare secondi in un campionato così competitivo è comunque un grande risultato, ma i tifosi si aspettano che questo sia finalmente l’anno in cui i Gunners riusciranno a fare l’ultimo passo e conquistare il titolo.

Mikel Arteta ha finalmente aggiunto alla rosa un attaccante di primo piano: Viktor Gyökeres. La capacità del centravanti svedese di mantenere in Inghilterra la stessa regolarità realizzativa avuta in Portogallo sarà determinante per le ambizioni di titolo dell’Arsenal. Secondo il supercomputer di Opta, le probabilità dei Gunners di vincere la Premier sono quasi raddoppiate rispetto alla scorsa stagione (dal 12,2% al 24,3%), anche se la previsione più probabile resta quella di un quarto anno consecutivo al secondo posto.

Il Manchester City, alla ricerca del quinto titolo consecutivo lo scorso anno, è invece crollato, complice soprattutto il grave infortunio al ginocchio di Rodri, che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione. Ora lo spagnolo è tornato, e Pep Guardiola si aspetta che la squadra torni agli altissimi standard a cui è abituata. Lo scorso anno il supercomputer li dava ampiamente favoriti, con una probabilità dell’82,2% di vincere il campionato, ma questa previsione si è comprensibilmente ridotta in vista della stagione 2025-26. Il City torna a vincere il titolo solo nel 18,8% delle simulazioni.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il Liverpool vincente Premier League è a quota 2,85 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.