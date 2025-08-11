Pronostico antepost Premier League 2025/2026: chi retrocede in Championship secondo Opta

Pronostico antepost Premier League 2025/2026: ecco le squadre che retrocederanno in Championship secondo le elaborazioni Opta

Dopo che in tutta la storia della Premier League era successo solo una volta – e non dal 1997-98 – le ultime due stagioni hanno visto tutte e tre le squadre salite dalla Championship retrocedere subito. È troppo presto per dire che si tratti ormai di un problema strutturale dovuto al divario tra massima serie e secondo livello, ma inevitabilmente la pressione sulle neopromosse è aumentata.

E se i tifosi di Leeds, Burnley e Sunderland cercano incoraggiamenti dal supercomputer, è meglio per loro distogliere lo sguardo: li vede tutti e tre come i candidati più probabili alla retrocessione. Detto questo, Leeds e Burnley, nelle simulazioni, si salvano comunque più spesso di quanto retrocedano: la squadra di Daniel Farke scende in Championship nel 48,1% dei casi, mentre quella di Scott Parker lo fa nel 45,9%.

Il Sunderland, sorprendente vincitore dei playoff, è invece la squadra con la percentuale più alta di retrocessione fra tutte le venti partecipanti: il 66,4% delle simulazioni. Tuttavia, forte di un mercato estivo promettente sulla carta, proverà a smentire il supercomputer.

Il Wolves ha iniziato malissimo la scorsa stagione ma è migliorato nettamente con l’arrivo in panchina di Vítor Pereira; la perdita di Matheus Cunha, passato al Manchester United, resta però un duro colpo. Anche Ait-Nouri è partito, destinazione City. Secondo il supercomputer, i Wolves sono quarti favoriti per la retrocessione, con il 26,4% delle simulazioni.

Il West Ham, con Graham Potter arrivato a stagione in corso, non ha avuto un impatto immediato, e in estate ha perso un uomo chiave come Mohammed Kudus, passato al Tottenham. Dopo il primo vero precampionato con la squadra, Potter punta a migliorare, ma gli Hammers retrocedono nel 22,0% dei casi.

Il Fulham, dopo un buon 2024-25, finirebbe invece in Championship nel 14,8% delle simulazioni, mentre il Tottenham chiuderebbe almeno una posizione più in basso rispetto alla scorsa stagione e retrocederebbe nel 13,7% dei casi.

L’Everton inaugura il nuovo Hill Dickinson Stadium retrocedendo nel 12,5% delle simulazioni, mentre il Manchester United compie l’impensabile nell’11,1% dei casi, risultando quindi più probabile la retrocessione che un piazzamento in top 4 (6,7%).

Comparazione quote

Burnley, Leeds e Sunderland retrocesse in Championship a fine stagione si giocano a quota 4,00 su Bet365. Questa quota antepost non è al momento disponibile su GoldbetLottomatica.

