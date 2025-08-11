Pronostici antepost Premier League: un capocannoniere a sorpresa a quota 51

Pronostico antepost Premier League 2025/2026: un possibile capocannoniere a sorpresa alla clamorosa quota di 51,00

Quando si parla di capocannoniere della Premier League e si fa riferimento al Manchester City, è inevatibile pensare a Erling Haaland. Eppure c’è un compagno di squadra che potrebbe soffiargli il titolo a sorpresa. Il riferimento è a OMAR MARMOUSH.

Il Manchester City ha annunciato nell’estate del 2025 il suo acquisto dall’Eintracht Francoforte. Il trasferimento è stato finalizzato il 23 gennaio 2025, con un contratto di quattro anni e mezzo e una spesa iniziale di £59 milioni, eventualmente integrata fino a £5 milioni di bonus. In termini di euro, questa operazione si aggira sui 70 milioni di euro, con l’aggiunta di eventuali bonus che potrebbero portare la cifra a 75 milioni di euro.

L’egiziano ha avuto un impatto immediato dopo il suo arrivo a gennaio in una squadra in difficoltà, segnando 7 gol in 14 presenze da titolare in campionato. In totale, nella scorsa stagione ha realizzato 22 reti in 33 partite di campionato (tra Eintracht Francoforte e il suo nuovo club), proseguendo l’exploit vissuto in Germania, dove aveva segnato 17 gol in tutte le competizioni.

Con un Manchester City atteso in netta crescita quest’anno e Marmoush capace di ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo, la quota appare decisamente troppo alta.

