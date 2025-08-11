Pronostici antepost Premier League: un capocannoniere a quota 21

Pronostico antepost Premier League 2025/2026: un possibile capocannoniere del campionato alla ghiotta quota di 21,00

Palmer è stato una delle sorprese più brillanti del Chelsea negli ultimi due anni, con numeri da top player: 22 gol in Premier League nella prima stagione e 15 nella seconda, per un totale di 43 reti in 97 partite in tutte le competizioni. La sua freddezza dal dischetto, unita al fatto di essere il rigorista designato, aumenta le sue possibilità di chiudere ai vertici della classifica marcatori, come già accaduto nel 2023/24 quando arrivò secondo dietro Erling Haaland.

Un ulteriore segnale della sua crescita è arrivato al Mondiale per Club, dove ha confermato di saper incidere anche in contesti internazionali di alto livello, risultando decisivo con gol e assist nelle fasi chiave. La sua capacità di mantenere lucidità nei momenti importanti e di trovare la rete contro avversari di caratura mondiale lo rende un candidato credibile per puntare al titolo di miglior marcatore.

Comparazione quote

Cole Palmer capocannoniere si gioca a quota 21,00 su Bet365. Al momento la quota non è disponibile su Goldbet e Lottomatica.

