Pronostici antepost Premier League: migliore assistman a quota 19

Pronostico antepost Premier League 2025/2026

Il capitano dell’Arsenal Martin Odegaard ha deluso nella scorsa stagione, faticando a ritrovare la miglior forma dopo un infortunio e risentendo dell’assenza frequente dei migliori giocatori offensivi della squadra. Alla luce del mercato estivo, ci si aspetta che l’Arsenal torni allo stile di gioco più fluido visto nei primi tempi della gestione Arteta, un contesto in cui il capitano può esprimersi al meglio.

Due stagioni fa, Odegaard aveva fornito 11 assist, il sesto miglior dato della Premier League e appena uno in meno del compagno Bukayo Saka. Saka è quotato 4,00 per essere in cima a questa classifica a maggio, con Mohamed Salah, Florian Wirtz, Palmer e Bruno Fernandes tutti sotto quota 10. Il salto di quota fino a Odegaard è troppo ampio, e conviene approfittarne, soprattutto considerando che ora potrà servire un vero numero nove come Viktor Gyökeres, cosa che non aveva mai avuto in passato.

