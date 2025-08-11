Pronostici antepost Premier League: le possibili sorprese secondo le proiezioni Opta

Pronostico antepost Premier League 2025/2026: ecco le squadre che potrebbero sorprendere secondo le proiezioni elaborate da Opta

Liverpool, Arsenal e Manchester City sono le tre principali favorite per la vittoria della Premier League, e probabilmente non ci volevano le elaborate proiezioni del super computer di Opta per arrivare a questo pronostico. Vediamo però di interpretare gli altri dati e cercare di capire quale squadra potrebbe essere la mina vagante e dove potrebbero arrivare le sorprese.

Non è ancora certo se la Premier League avrà nuovamente un quinto posto valido per la Champions League: dipenderà dai risultati dei club inglesi in Europa quest’anno. Le percentuali riportate dalle elaborazioni di Opta si basano quindi sull’ipotesi che serva chiudere nei primi quattro posti per qualificarsi alla Champions, con il quinto che, allo stato attuale, garantirebbe l’accesso all’Europa League.

Liverpool (72,8% di possibilità di un piazzamento in top 4), Arsenal (68,5%), Manchester City (62,0%) e Chelsea (40,4%) sono i favoriti per ripetersi tra le prime quattro, ma ci sono buone speranze anche per altri club.

L’Aston Villa, beffata all’ultima giornata lo scorso maggio con la sconfitta in casa del Manchester United, riesce questa volta a entrare in top 4 in quasi un terzo delle simulazioni, con una percentuale del 30,5%.

Il Newcastle, alle prese con la difficile missione di trattenere il bomber Alexander Isak, secondo il supercomputer ha comunque buone possibilità di tornare in Champions. I Magpies, pur essendo proiettati più spesso al sesto posto, chiudono nei primi quattro nel 29,9% delle simulazioni.

Il Crystal Palace, reduce da un finale di stagione esaltante con la vittoria storica della FA Cup, ha il 21,6% di possibilità di centrare l’impresa, più del Brighton & Hove Albion (16,8%). Bournemouth (10,1%) e Nottingham Forest (8,9%) restano lontani dai primi quattro posti, ma le loro probabilità sono nettamente migliori rispetto a un anno fa, quando il supercomputer dava ai Cherries appena lo 0,6% e al Forest meno dello 0,1%. Le ottime stagioni 2024-25 hanno evidentemente migliorato le loro proiezioni.

Il Manchester United, con Ruben Amorim in panchina, si qualifica alla Champions nel 6,7% delle simulazioni, mentre il Tottenham di Thomas Frank lo fa solo nel 5,7%. Percentuali che riflettono soprattutto il rendimento deludente della scorsa stagione.

