Pronostici antepost Premier League: i due favoriti per il titolo di capocannoniere

Pronostici antepost Premier League 2025/2026: i due principali favoriti per il titolo di capocannoniere, naturalmente c’è pure Haaland

La corsa alla Scarpa d’Oro della Premier League 2025/26 si preannuncia molto aperta, con campioni affermati e nuovi arrivi nel massimo campionato inglese pronti a contendersi il titolo di miglior marcatore. Tra i principali candidati è impossibile non indicare Erling Haaland e Mohamed Salah.

Per gli altissimi standard di Erling Haaland, la scorsa stagione è stata leggermente deludente sia per lui che per il Manchester City. Nonostante un calo di forma, il norvegese ha comunque segnato 22 gol in Premier League nel 2024/25. Gli infortuni hanno inciso, limitandolo a 31 presenze in campionato. Se l’ex Borussia Dortmund resterà in salute, è comprensibile che sia il favorito a quota 11/8: finora ha realizzato 85 gol in 97 partite di Premier League, numeri impressionanti che parlano da soli.

Il vincitore della Scarpa d’Oro dello scorso anno, Mohamed Salah, merita attenzione dopo i 29 gol messi a segno nella passata stagione. A 33 anni è nella fase finale della carriera, ma resta uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Già vincitore di quattro Scarpa d’Oro in Premier League, l’egiziano è quotato 9/2 per conquistare il titolo per la quinta volta. Con gli arrivi di Florian Wirtz e Hugo Ekitiké a rinforzare l’attacco del Liverpool, Salah avrà ancora più occasioni per andare in gol.

