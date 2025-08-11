I pronostici di lunedì 11 agosto: Primeira Liga, Super Lig e altri campionati

I pronostici di lunedì 11 agosto, ci sono partite della Primeira Liga portoghese, Super Lig turca e altri campionati in giro per il mondo
La prima giornata del campionato portoghese si conclude con il piatto forte, ovvero lo scontro tra Porto e Vitoria Guimaraes. Subito un incontro difficile per il nuovo allenatore Francesco Farioli, che dopo l’esperienza con l’Ajax – dove ha perso un titolo praticamente già vinto crollando nelle ultime giornate – si confronta ora con il calcio portoghese.
Vittoria interna probabile, così come in Elfsborg-Varnamo dell’Allsvenskan e Trabzonspor-Kocaelispor della Super Lig turca. Il divario tecnico tra le squadre di casa e quelli ospiti appare troppo ampio per immaginare un segno diverso da quello “1”.
I pronostici sulle altre partite
Per quanto riguarda le altre partite odierne da over 2,5, occhio a Jong PSV-FC Emmen e Jong AZ-RKC Waalwijk dell’Eerste Divisie olandese. Tra le partite da gol (entrambe le squadre a segno) riflettori puntati su HJK-Ilves della Veikkausliiga e GAIS-IFK Göteborg dell’Allsvenskan.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 1,5 in Cerezo Osaka-Albirex Niigata, J League, ore 12:00
Vincenti
- ELFSBORG (in Elfsborg-Varnamo, Allsvenskan, ore 19:00)
- TRABZONSPOR (in Trabzonspor-Kocaelispor, Super Lig, ore 20:30)
- PORTO (in Porto-Vitoria Guimaraes, Primeira Liga, ore 21:45)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Jong PSV-FC Emmen, Eerste Divisie, ore 20:00
- Jong AZ-RKC Waalwijk, Eerste Divisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- HJK-Ilves, Veikkausliiga, ore 18:00
- GAIS-IFK Göteborg, Allsvenskan, ore 19:00
Comparazione quota totale (gol + over): 5.47 GOLDBET ; 5.33 SNAI; 5.47 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Botoşani-Argeş, Romania, ore 18:00