Benfica-Nizza, una vittoria per chiudere il cerchio

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Benfica-Nizza, ritorno del terzo turno preliminare di Champions: il nostro pronostico

Nella tana delle Aquile. Forte del rotondo 0-2 strappato in trasferta, il Benfica ospita il Nizza nella sfida di ritorno del terzo turno preliminare con tante certezze su cui far leva. L’esperienza della compagine lusitana – maturata proprio nell’affrontare questo tipo di partite – è un’arma che depone in maniera decisiva a favore degli uomini di Bruno Lage che adesso sono chiamati a completare l’opera.

Con la spinta del proprio pubblico, per Pavlidis e compagni il traguardo appare ormai alla portata. Dopo aver regolato il Feyenoord e lo Sheffield United, Les Aiglons hanno fallito l’appuntamento più importante della stagione (almeno fino a questo momento). Nella gara d’andata i rossoneri non solo hanno sbagliato l’approccio, ma si sono poi preclusi la possibilità di ritornare in partita palesando evidenti limiti dalla cintola in giù.

Stando così le cose, solo un’impresa potrebbe mettere il Nizza nelle condizioni di spaventare un Benfica ormai lanciato verso il passaggio del turno. I lusitani, però, saranno chiamati ad un approccio serio alla gara per ridurre al minimo quelle disattenzioni – soprattutto su palla in attivo, dove i francesi eccellono – in grado di sovvertire l’inerzia dell’incontro.

Benfica-Nizza, il pronostico della gara

All’Estádio da Luz di Lisbona, insomma, gli ospiti non avranno nulla da perdere e proveranno ad imprimere il loro ritmo, contando sulla velocità degli esterni e sulla verve realizzata di Moffi. Forte di un centrocampo ulteriormente rinforzato dall’innesto di Rios, però, il Benfica sa come gestire i vari momenti dell’incontro alternando pressing alto a un giro palla elaborato con cui riuscire a stanare gli avversari.

Ecco perché, sia pur nel contesto di una partita che si preannuncia elettrica e caratterizzata da non poche occasioni da una parte e dall’altra, le ‘Aquile’ hanno tutte le carte in regola per archiviare con una vittoria anche la sfida di ritorno dopo aver già messo una seria ipoteca sulla qualificazione. Il 4-4-2 con il quale Lage disegnerà l’undici titolare della sua squadra, fatto di equilibrio e qualità in zona offensiva, è un altro tassello che va a inserirsi in questo mosaico.

Anche i precedenti ‘condannano’ il Nizza: il Benfica ha vinto tutte e due gli incontri disputati contro i rossoneri di Francia che nelle ultime dieci trasferte hanno ottenuto solo tre vittorie. Un bottino troppo magro per sperare di riuscire a far saltare il banco. Il nostro pronostico, dunque, vede i portoghesi favoriti in una gara nella quale dovrebbero essere segnati più di due gol.

PROBABILI FORMAZIONI:

BENFICA (4-4-2): Trubin; Dedic, A. Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis. Allenatore: Bruno Lage

NIZZA (3-4-3): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Clauss, Boudaoui, Louchet, Bard; Bouanani, Moffi, Jansson. Allenatore: Franck Haise

IL PRONOSTICO: 2-1