Pronostico Vasco-Atletico Mineiro: la motivazione che fa la differenza

Vasco-Atletico Mineiro è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Una classifica complicata, quella del Vasco. Che al momento si trova nelle sabbie mobili e in zona retrocessione. Quindi con il rischio realmente di rimanere lì, perché di giornate ne sono passate tante. Si potrebbe sfruttare, però, in questo turno, quello che è il momento dell’Atletico Mineiro, vale a dire una squadra che non riesce in nessun modo a trovare continuità di risultati.

Sì, nelle ultime cinque partite, per gli ospiti, sono arrivate tre sconfitte, mentre i padroni di casa hanno piazzato, rimanendo nello stesso arco di tempo, quattro risultati utili. Anche una bella vittoria contro il CSA in coppa. Quindi c’è una fiducia riguadagnata e c’è, inoltre, la voglia e la possibilità di rimettere la testa a galla.

Ci riusciranno i padroni di casa? Le quote sono abbastanza alte per una vittoria, e ci dicono molto. Ma le motivazioni che il Vasco deve per forza avere in questo momento debbono per forza di cose fare la differenza. Quindi sì, crediamo fortemente alla possibilità di un’affermazione.

Come vedere Vasco-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Vasco-Atletico Mineiro, in programma domenica alle 21:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

La posta in palio è altissima ed entrambe le formazioni sanno benissimo di dover fare risultato. Quindi non ci aspettiamo un grande spettacolo. Ma ci aspettiamo, senza dubbio, una vittoria dei padroni di casa che possono, e devono, tirarsi fuori da una situazione di classifica complicata. E questa è una delle ultime possibilità.

Le probabili formazioni di Vasco-Atletico Mineiro

VASCO (4-3-3): Jardim; Henrique, Victor, Freitas, Luis; Moura, Tche Tche, Coutinho; Rayan, Vegetti, Moreira.

ATLETICO MINEIRO (4-2-3-1): Everson; Natanel, Lyanco, Alonso, Guilherme; Franco, Igor Gomes, Scarpa; Biel, Rony, Cuello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0