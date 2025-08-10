Pronostico Tien-Rublev, Atp Cincinnati: un’altra sconfitta così è da evitare

Pronostico Tien-Rublev, Atp Cincinnati: un’altra sconfitta così è assolutamente da evitare. Incontro equilibrato ma c’è un favorito

Nel secondo turno del torneo Atp di Cincinnati, lo statunitense Learner Tien affronterà il russo Andrey Rublev. Per entrambi l’incontro ha un peso notevole: Tien vuole consolidare il proprio ranking, mentre Rublev punta a riscattarsi dopo la recente sconfitta. La superficie in cemento veloce promette scambi rapidi e gioco aggressivo da entrambe le parti.

In carriera si sono affrontati una sola volta, con Tien vittorioso. Lo statunitense arriva in ottima forma, con quattro successi nelle ultime cinque partite. Sul cemento gioca con fiducia, come dimostrato dalla prestazione convincente contro Reilly Opelka. La sua percentuale media di prime palle in campo è del 58%, non altissima, ma compensa con un’elevata capacità di sfruttare le palle break (44%). I suoi punti di forza sono la solidità da fondo e l’adattabilità allo stile dell’avversario, anche se i doppi falli frequenti potrebbero penalizzarlo.

Rublev, attuale numero 11 del mondo, si presenta in gran forma. Sul cemento vanta numeri notevoli: in media vince il 53% dei game e realizza il 78% di punti con il servizio. È noto per la potenza della battuta e del diritto, armi che gli consentono di imporre il ritmo dell’incontro. Sarà fondamentale per lui mantenere alta la concentrazione ed evitare errori non forzati con la prima di servizio.

Pronostico Tien-Rublev, ecco la quota

La sfida tra Tien e Rublev si preannuncia combattuta, grazie ai loro stili di gioco differenti. Ci si aspetta una lotta su ogni punto: entrambi hanno un servizio efficace, ma l’esperienza di Rublev potrebbe fare la differenza. Guardando a statistiche e andamento recente, è probabile un match rapido, con il russo leggermente favorito. Rublev non può permettersi una seconda sconfitta consecutiva contro un americano di classifica media.

Comparazione quote

La vittoria di Rublev è a quota 1.56 su Goldbet e Lottomatica e a 1.74 su Snai.

