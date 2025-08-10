Pronostico Orlando City-Inter Miami: Messi si prende la rivincita

Orlando City-Inter Miami è un match della MLS e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 2:00. Formazioni, pronostico e dove vederla

Si torna a giocare in campionato dopo le fatiche che queste due formazioni hanno affrontato nella Leagues Cup. Fatiche che hanno portato anche ad una serie importanti di risultati positivi, soprattutto dell’Inter Miami di Messi e soci, che vengono da una striscia di cinque partite vinte, e che hanno tutta l’intenzione anche in campionato di riprendere la corsa.

Una sfida, quella contro l’Orlando City che è un’ottima squadra, assai complicata sulla carta. Però, c’è da dire, che gli ospiti hanno pure il dente avvelenato per quello che è stato l’ultimo risultato arrivato nell’ultimo incrocio. Insomma, una gara nella quale, la truppa del presidente Bechkam, vuole a tutti i costi prendersi una rivincita. Sì, perché è arrivata una sconfitta per tre a zero che non ha lasciato spazio a commenti. E sappiamo benissimo che gente come Suarez, Jordi Alba e Busquets poi queste cose se le legano al dito. Quindi occhio alla voglia di rivalsa. Che c’è, ed è importante.

Come vedere Orlando City-Inter Miami in diretta tv e in streaming

La sfida Orlando City-Inter Miami, in programma nelle notte tra domenica e lunedì alle 2:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter Miami è quotata 3.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.40 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

L’Orlando City è favorito, molto favorito. E potrebbe anche dare filo da torcere. Ma per quello che vi abbiamo raccontato prima la voglia dell’Inter Miami è troppo importante e anche lo stato di forma ci spinge a dire che arriverà un colpaccio esterno. Da quasi 4 volte la posta.

Le probabili formazioni di Orlando City-Inter Miami

ORLANDO CITY (5-3-2): Celentano; Yedin, Miazaga, Robinson, Enge, Orellano; Evander, Anunga, Bucha; Velenzuela, Denkey.

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray, Lujan, Picart, Weigandt; Cremaschi, Busquets, Solari, Segovia; Messi, Suarez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1