Pronostico Khachanov-Royer, Atp Cincinnati: non sarà una pratica veloce

Pronostico Khachanov-Royer, Atp Cincinnati: dopo le fatiche in Canada non sarà una pratica veloce, ma c’è un chiaro favorito

Nel torneo di Cincinnati, il russo Karen Khachanov affronterà il francese Valentin Royer. La partita si preannuncia intensa e rilevante per entrambi: Khachanov vuole consolidare la propria posizione nella top 15 del ranking mondiale e dare seguito agli ottimi risultati dell’ultimo torneo, mentre Royer punta a rafforzare la sua reputazione tra i giocatori d’élite. La superficie in cemento all’aperto sarà un elemento chiave che influenzerà lo sviluppo del match.

Sarà il primo confronto diretto tra i due. Khachanov arriva con una buona continuità di rendimento, avendo vinto quattro degli ultimi cinque incontri. È noto per il servizio potente e lo stile di gioco aggressivo, caratteristiche che lo rendono particolarmente pericoloso sul cemento. Nelle ultime dieci partite ha tenuto il servizio nel 77% dei game, ma deve migliorare in risposta, visto che gli avversari gli servono in media 9,3 ace a partita. Un dato curioso: spesso offre le sue migliori prestazioni nel secondo set, aspetto che potrebbe pesare anche in questa sfida.

Royer, dal canto suo, sta vivendo una crescita costante grazie a una serie di buone prove. Ha vinto le ultime tre partite e si è distinto per la capacità di lottare fino all’ultimo punto, con un tasso di conversione delle palle break del 40%. Nonostante una classifica più bassa, è riuscito a battere avversari di alto livello grazie alla tenacia e all’abilità di sfruttare i punti deboli degli avversari.

Pronostico Khachanov-Royer, ecco la quota

Si prospetta una sfida interessante tra due stili di gioco molto diversi: da un lato la potenza al servizio e l’aggressività di Khachanov, dall’altro la resistenza e la flessibilità tattica di Royer. Considerando la forma attuale di entrambi e i dati statistici, è plausibile che il match si trasformi in una battaglia prolungata, anche perché Karen arriva da un’ottima corsa in Canada che potrebbe aver inciso sulle energie. La vittoria di Khachanov non sembra in discussione, ma non sarà una pratica veloce.

