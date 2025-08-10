Pronostico Gremio-Sport Recife: prima sentenza ufficiale della stagione

Gremio-Sport Recife è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca tra domenica e lunedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.
Arriverà la prima sentenza ufficiale della stagione. Sì, perché è impossibile pensare che lo Sport Recife, una formazione che ha collezionato fino al momento solamente sei punti in classifica, possa pensare di perdere un’altra partita contro il Gremio e quindi continuare a sperare nella salvezza. No, non ci sono possibilità che questo avvenga e non ci sono possibilità che tutto questo possa accadere nel campionato brasiliano.
E quindi, una retrocessione – anche se non aritmetica ovviamente e la parola ufficiale è un poco forzata – in Brasile c’è già. Anche perché, come detto, il Gremio – che è lì, nelle zone di classifica che possono in un certo senso permettere ancora di sognare un posto in Europa – vuole e deve prendersi i tre punti contro una formazione che ormai è allo sbando e che non ha nessun modo di potersi riprendere. Quindi è davvero inutile girare intorno alla questione, andiamo a vedere insieme e a leggere insieme chi vincerà questo match.
Come vedere Gremio-Sport Recife in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Gremio-Sport Recife, in programma tra domenica e lunedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Comparazione quote
La vittoria del Gremio è quotata 1.78 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Incredibile come la quota della vittoria del Gremio possa essere così alta contro una squadra che non ha nulla da chiedere al proprio campionato e che ormai è retrocessa. Quota da prendere al volo.
Le probabili formazioni di Gremio-Sport Recife
GREMIO (4-3-3): Volpi; Lucas, Leonardo, Jamerson, Marlon; Dodi, Villasanti, Freitas dos Santos; Alysson, Braitwhaite, Pavon.
SPORT RECIFE (4-3-3): Gabriel; Matheus, Thyere, Ramon, Carius; Rivera, Ze Lucas, Lima; Barletta, Ramirez, Lacerda.