Pronostico Gremio-Sport Recife: prima sentenza ufficiale della stagione

Gremio-Sport Recife è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca tra domenica e lunedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Arriverà la prima sentenza ufficiale della stagione. Sì, perché è impossibile pensare che lo Sport Recife, una formazione che ha collezionato fino al momento solamente sei punti in classifica, possa pensare di perdere un’altra partita contro il Gremio e quindi continuare a sperare nella salvezza. No, non ci sono possibilità che questo avvenga e non ci sono possibilità che tutto questo possa accadere nel campionato brasiliano.

E quindi, una retrocessione – anche se non aritmetica ovviamente e la parola ufficiale è un poco forzata – in Brasile c’è già. Anche perché, come detto, il Gremio – che è lì, nelle zone di classifica che possono in un certo senso permettere ancora di sognare un posto in Europa – vuole e deve prendersi i tre punti contro una formazione che ormai è allo sbando e che non ha nessun modo di potersi riprendere. Quindi è davvero inutile girare intorno alla questione, andiamo a vedere insieme e a leggere insieme chi vincerà questo match.

Come vedere Gremio-Sport Recife in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Gremio-Sport Recife, in programma tra domenica e lunedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Gremio è quotata 1.78 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Incredibile come la quota della vittoria del Gremio possa essere così alta contro una squadra che non ha nulla da chiedere al proprio campionato e che ormai è retrocessa. Quota da prendere al volo.

Le probabili formazioni di Gremio-Sport Recife

GREMIO (4-3-3): Volpi; Lucas, Leonardo, Jamerson, Marlon; Dodi, Villasanti, Freitas dos Santos; Alysson, Braitwhaite, Pavon.

SPORT RECIFE (4-3-3): Gabriel; Matheus, Thyere, Ramon, Carius; Rivera, Ze Lucas, Lima; Barletta, Ramirez, Lacerda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0