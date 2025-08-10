Pronostico Dzumhur-Alcaraz, Atp Cincinnati: rientro senza problemi per il numero due al mondo dopo la sconfitta in finale a Wimbledon

Nel secondo turno del torneo di Cincinnati, il bosniaco Damir Dzumhur affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per entrambi si tratta di un match rilevante: Dzumhur vuole misurarsi e mettere in mostra il proprio tennis contro uno dei migliori al mondo, mentre Alcaraz punta a confermare il suo status di numero due del ranking ATP con la possibilità di superare Sinner. La sfida si giocherà su campi duri all’aperto, superficie che potrebbe influire sull’andamento dell’incontro viste le differenti caratteristiche e preparazione dei due giocatori.

Nel corso della carriera si sono già incrociati due volte e in entrambe le occasioni è stato Alcaraz a imporsi. Attualmente Dzumhur occupa la 56ª posizione mondiale e attraversa un momento altalenante: nelle ultime cinque partite ha vinto tre volte, alternando buone prestazioni a passaggi a vuoto. Sul cemento fatica a essere costante, con una percentuale media sia di game vinti (48%) sia di set conquistati (48%). Il suo punto di forza è la capacità di sfruttare le occasioni di break, convertite nel 48% dei casi, mentre il servizio è spesso penalizzato da troppi doppi falli. Va comunque sottolineato che, anche dopo aver perso il primo set, in passato è riuscito a ribaltare alcune partite.

Carlos Alcaraz, invece, arriva in gran forma. Dopo una pausa seguita alla stagione sull’erba, lo spagnolo è tornato competitivo e incisivo sul cemento, dove vince in media il 58% dei game e mette in campo una prima di servizio precisa al 65%. Nonostante la giovane età, esprime un tennis maturo: un servizio solido unito a un gioco aggressivo a rete. Talvolta può perdere concentrazione negli scambi prolungati, ma la sua eccellente mobilità in campo compensa questa piccola lacuna. In una recente intervista, Alcaraz ha sottolineato come, dopo una stagione intensa, abbia ritrovato equilibrio mentale, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo in questa fase della sua carriera.

Pronostico Dzumhur-Alcaraz, ecco la quota

Confrontando gli stili di gioco, Carlos Alcaraz parte nettamente avvantaggiato grazie a un servizio incisivo e a una solida gestione degli scambi da fondo campo. Damir Dzumhur, però, potrebbe creare qualche difficoltà con la capacità di variare le risposte e allungare gli scambi. La partita potrebbe offrire un pizzico di interesse, seppur limitato, visto che il grande favorito sta ancora entrando nel ritmo del torneo. Alla luce delle recenti prestazioni di Dzumhur, la previsione è per un totale over 17,5 giochi: un pronostico che tiene conto della resistenza del bosniaco, pur nella probabile supremazia dello spagnolo.

