Pronostico Cruzeiro-Santos: la capolista non sbaglia più

Cruzeiro-Santos è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Trentasette punti in classifica come quelli del Flamengo: anche se con una partita in più. Ma il Cruzeiro è una delle due capoliste del campionato brasiliano e non ha nessuna intenzione di sbagliare. La flessione c’è stata, nel corso delle settimane che da poco ci siamo messi alle spalle. Ma con l’affermazione, clamorosa e importante, sul campo del Botafogo, tutti i pensieri negativi sono stati mandati via.

Un Cruzeiro in clamorosa forma anche per via di un attaccante che non la smette di segnare e che, anche in Italia, abbiamo imparato a conoscere. Parliamo di Kaio Jorge che è il capocannoniere del Brasilierao e che fa clamorosa la differenza nel corso di queste partite. Detto del Cruzeiro, passiamo al Santos, che ha vinto in Coppa, ma che in campionato non sta vivendo un momento magico. La vittoria in questo caso manca dallo scorso 17 luglio, quando un Flamengo che stava tornando dal Mondiale per Club ci ha rimesso le penne. Un solo lampo, unico, e niente che ha permesso poi di pensare a qualcosa che possa dare continuità. Una continuità che invece hanno trovato i padroni di casa, bravi a rimanere incollati alla vetta anche in un momento non semplice. E la vittoria è in cassaforte.

Come vedere Cruzeiro-Santos in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Cruzeiro-Santos, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Cruzeiro è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Oltre ad avere il capocannoniere del campionato, il Cruzeiro è anche la squadra che ha preso, dopo il Flamengo, meno gol in tutta la stagione. Solamente undici. Quindi occhio alla vittoria interna (sicura) dentro un match con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Santos

CRUZEIRO (4-5-1): Cassio; William, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki; Romero, Silva, Christian, Matheus, Wanderson; Kaio Jorge.

SANTOS (4-3-3): Brazao; Mayke, Gil, Luan Peres, Souza; Schimidt, Ze Rafael, Barreal; Rolghister, Neymar, Washington.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0