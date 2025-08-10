Pronostico Borussia Dortmund-Juventus: la certezza del GOL

Borussia Dortmund-Juventus è una partita amichevole che si gioca domenica 10 agosto. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla

L’obiettivo per la Juventus di Tudor non è il risultato, ovviamente. Tutti gli allenatori sanno benissimo che, in queste partite che arrivano prima dell’inizio del campionato, il risultato è la cosa che conta di meno. Quindi si guarderanno i meccanismi contro una formazione che è più avanti nella preparazione e che sicuramente, anche per via di uno zoccolo duro importante, potrebbe creare fastidio.

La curiosità, in casa bianconera, è tutta rivolta verso David. Un giocatore che i bianconeri hanno strappato ad una folta concorrenza e che deve sbloccarsi. Subito. Perché tutti aspettano una sua rete. Arriverà? Di certo giocherà dall’inizio il canadese, e avrà in questo modo anche la possibilità di oliare i meccanismi con Yildiz, in primis, e poi con il resto dei compagni. Testa al campo, ovvio, ma anche al mercato, con Vlahovic che rimane in uscita.

La Juve non vuole, tornando un attimo al discorso del risultato di prima, perdere questa partita. Perché si sa, potrebbe creare qualche malumore. Anche perché, contro la Reggiana ad esempio, è arrivato un pareggio che non tutti hanno accolto nel migliore dei modi. Ma pensare che i bianconeri possano vincere questa partita ci pare abbastanza complicato. Quindi, per quanto riguarda il pronostico, una cosa certa ce l’abbiamo.

Come vedere Borussia Dortmund-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida amichevole Borussia Dortmund-Juventus, in programma domenica alle 17:30, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Il canale che ha i diritti della massima serie italiana fino al 2029, ha acquisito anche la possibilità di trasmettere le prime amichevoli della stagione.

Il pronostico

La sfida in questione, sicuramente, regalerà almeno una rete per squadra. Conosciamo tutti, ovviamente, anche quello che è l’atteggiamento anche dei tedeschi. Quindi pareggio. Quasi sicuro. La sicurezza, però, è che entrambe troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Juventus

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Mané, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Sabitzer, Svensson; Beier, Jo. Bellingham; Guirassy.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1